Сейчас всех россиян призывают перейти на государственный российский аналог – мессенджер MAX. Руководитель Управления криминальной разведки и основатель УБОП Украины Валерий Кур отметил 24 Каналу, что это приложение на самом деле принадлежит Владимиру Путину.
Читайте также У Зеленского призвали ограничить Telegram после теракта во Львове
"В основном MAX был создан не только для того, чтобы контролировать. Они и через Telegram контролировали всех так называемых оппозиционеров и неугодных. Они везде контролируют каждое движение россиян. Поэтому это простой бизнес. Он просто решил забрать активы, лишив его электората", – объяснил он.
Очевидно, что это путинские активы. В целом Путин сегодня владеет примерно 400 – 500 миллиардов долларов. Он продолжает убеждать всех, что в России "все по плану", а в экономике "стабильная ситуация".
Интересно, что военный обозреватель Василий Пехньо считает, что Telegram в России заблокировали не просто так. Дело в том, что российские власти могут объявить мобилизацию. Поэтому полная блокировка Telegram нужна, чтобы предупредить вероятную волну недовольства, которая может распространяться по соцсетям.
Блокировка Telegram в России: что известно?
Прокремлевский телеграм-канал "База" со ссылкой на "собственные источники из нескольких ведомств" сообщает, что Telegram в России полностью заблокируют. Мессенджер могут полностью заблокировать уже 1 апреля 2026 года.
По состоянию на сейчас пользователи уже наблюдают ограничения в работе звонков и загрузке медиафайлов. "Роскомнадзор" официально подтвердил введение постепенных мер против мессенджера. Это может привести к окончательному прекращению его работы на территории России.
В то же время The Washington Post пишет, что в России начали расследование против основателя Telegram Павла Дурова. Мессенджер обвиняется в том, что он якобы стал "основным инструментом" для иностранных разведывательных служб.