Сейчас всех россиян призывают перейти на государственный российский аналог – мессенджер MAX. Руководитель Управления криминальной разведки и основатель УБОП Украины Валерий Кур отметил 24 Каналу, что это приложение на самом деле принадлежит Владимиру Путину.

Читайте также У Зеленского призвали ограничить Telegram после теракта во Львове

"В основном MAX был создан не только для того, чтобы контролировать. Они и через Telegram контролировали всех так называемых оппозиционеров и неугодных. Они везде контролируют каждое движение россиян. Поэтому это простой бизнес. Он просто решил забрать активы, лишив его электората", – объяснил он.

Очевидно, что это путинские активы. В целом Путин сегодня владеет примерно 400 – 500 миллиардов долларов. Он продолжает убеждать всех, что в России "все по плану", а в экономике "стабильная ситуация".

Интересно, что военный обозреватель Василий Пехньо считает, что Telegram в России заблокировали не просто так. Дело в том, что российские власти могут объявить мобилизацию. Поэтому полная блокировка Telegram нужна, чтобы предупредить вероятную волну недовольства, которая может распространяться по соцсетям.

Блокировка Telegram в России: что известно?