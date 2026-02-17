Сейчас из сообщений российских СМИ, как вот 360.ru, которые ссылаются на телеграмм каналы, известно, что мессенджер могут полностью заблокировать уже 1 апреля 2026 года.

Почему российские власти решили запретить популярный мессенджер?

Основными претензиями к Telegram стали "игнорирование требований по удалению запрещенного контента" и "отсутствие надлежащей защиты персональных данных россиян". После этих обвинений "Роскомнадзор" начал ограничение работы Telegram, которое вызвало недовольство граждан России.

Также российские ведомства обвиняют платформе использование ее сервисов мошенниками и террористами. Общая сумма штрафов, наложенных на компанию за эти нарушения, уже превысила 29,6 миллиона рублей.

Проблемы с доступом начались еще 9 февраля, когда пользователи по всей России начали массово жаловаться на неисправность звонков и невозможность загрузить медиа.

Пытаясь избежать полного запрета, Telegram 15 февраля провел экстренную модерацию, заблокировав более 235 тысяч каналов. Однако российские депутаты считают такие шаги недостаточными, а источники в профильных ведомствах указывают на подготовку к тотальной блокировке мессенджера уже этой весной.

Как "блокировали" Telegram в России?

Блокировка Telegram в России не новость. Сегодня это уже можно назвать народным развлечением, ведь мессенджер постоянно подвергается критике и разного рода ограничениям до момента, когда спеслужбы России и Павел Дуров не договариваются и все возвращается к нормальной работе.

Начало масштабного "конфликта" было заложено в апреле 2018 года, когда Таганский суд Москвы вынес решение о немедленной блокировке мессенджера из-за отказа Павла Дурова предоставить ФСБ ключи для дешифровки сообщений пользователей. Роскомнадзор избрал тактику "ковровой бомбардировки себе же под ноги", заблокировав миллионы IP-адресов Amazon, Google и Microsoft, которые сервис использовал для обхода ограничений.

Это повлекло массовые сбои в работе сотен сторонних ресурсов – от онлайн-игр до сайтов государственных ведомств, однако сам Telegram продолжал работать у большинства пользователей благодаря push-уведомлениям и постоянной смене адресов. В конце концов, в июне 2020 года ограничения были официально сняты после того, как команда мессенджера выразила готовность сотрудничать в вопросах борьбы с терроризмом и экстремизмом.

Новая волна давления началась 13 августа 2025 года, когда регулятор перешел от блокировки к тактике "последовательного ограничения" функционала. На этот раз под удар попали аудио- и видеозвонки, что официально объяснялось борьбой с мошенничеством и вербовкой граждан в террористические организации.

В отличие от 2018 года, российские власти использовали значительно более эффективную систему DPI (Deep Packet Inspection), которая позволяет выявлять и замедлять конкретные типы трафика по их сигнатурам на уровне всей сети, что сделало обход ограничений гораздо более сложной задачей.

В октябре-ноябре 2025 года в России усилили меры, инициировав "частичное ограничение" работы мессенджера во время массовых сбоев 21 – 22 октября. Следующим шагом стала попытка остановить прирост аудитории: от российских операторов потребовали прекратить передачу SMS-сообщений и звонков для авторизации новых пользователей.

Эта стратегия была направлена на то, чтобы заставить граждан переходить к новосозданному национальному мессенджеру Max, особенно на фоне окончательной блокировки WhatsApp в ноябре того же года.

То, что происходит сейчас, можно назвать очередным существенным ухудшением отношений между мессенджером и российскими властями, которое повлияло на работу платформы. Несмотря на критику со стороны отдельных российских депутатов и самого Дурова, который подчеркивает важность свободной конкуренции, мессенджер сейчас находится в состоянии постоянной технической деградации, оставаясь при этом последним крупным "иностранным" сервисом такого типа в стране.