Что происходит с Telegram в России?

По данным сервиса Downdetector, первый резкий всплеск жалоб на работу Telegram в России начался утром 9 февраля. К вечеру количество сообщений о проблемах несколько уменьшилось, однако уже утром 10 февраля пользователи снова массово начали сообщать о перебоях. Речь идет прежде всего о трудностях с загрузкой сообщений, фото и видео.

Больше всего жалоб поступает из Ненецкого автономного округа, Магаданской и Сахалинской областей. Накануне аналогичные проблемы фиксировали пользователи в Сахалинской, Тюменской, Магаданской и Новосибирской областях. При этом сбой не выглядит кратковременным, как это обычно бывает в случае технических проблем на стороне сервиса, а имеет затяжной характер.

На этом фоне российские медиа сообщили о возможных ограничениях работы мессенджера со стороны государства. В частности, пропагандисты из РБК, ссылаясь на источники в области информационных технологий и профильных ведомствах, заявили, что "Роскомнадзор" начал процедуру частичного замедления Telegram во вторник, 10 февраля. По словам одного из собеседников так называемых "журналистов", соответствующие технические меры действительно вводятся. Вероятно, сбои 9 февраля были подготовкой.

Никто не комментирует

Официального подтверждения этой информации пока нет. Ни "Роскомнадзор", ни команда Telegram публично не комментировали ситуацию.

В то же время косвенным признаком возможных ограничений пользователи называют то, что за пределами России проблем с работой мессенджера не наблюдается. В частности, в Беларуси сервис функционирует в обычном режиме без массовых жалоб.

Эксперты также обращают внимание, что сочетание длительных сбоев, их регионального характера и отсутствия аналогичных проблем за рубежом может свидетельствовать не о внутреннем техническом сбое Telegram, а о вмешательстве на уровне сетевой инфраструктуры.

Однако без официальных заявлений это остается лишь предположением.