Що відбувається з Telegram у Росії?

За даними сервісу Downdetector, перший різкий сплеск скарг на роботу Telegram у Росії почався вранці 9 лютого. До вечора кількість повідомлень про проблеми дещо зменшилася, однак уже зранку 10 лютого користувачі знову масово почали повідомляти про перебої. Йдеться насамперед про труднощі з завантаженням повідомлень, фото та відео.

Ми писати раніше Telegram у Росії не працює вже другий день поспіль – що відбувається

Найбільше скарг надходить із Ненецького автономного округу, Магаданської та Сахалінської областей. Напередодні аналогічні проблеми фіксували користувачі в Сахалінській, Тюменській, Магаданській і Новосибірській областях. При цьому збій не виглядає короткочасним, як це зазвичай буває у разі технічних проблем на боці сервісу, а має затяжний характер.

На цьому тлі російські медіа повідомили про можливі обмеження роботи месенджера з боку держави. Зокрема, пропагандисти з РБК, посилаючись на джерела в галузі інформаційних технологій та профільних відомствах, заявили, що "Роскомнадзор" почав процедуру часткового уповільнення Telegram у вівторок, 10 лютого. За словами одного зі співрозмовників так званих "журналістів", відповідні технічні заходи дійсно запроваджуються. Імовріно, збої 9 лютого були підготовкою.

Ніхто не коментує

Офіційного підтвердження цієї інформації наразі немає. Ані "Роскомнадзор", ані команда Telegram публічно не коментували ситуацію.

Водночас непрямою ознакою можливих обмежень користувачі називають те, що за межами Росії проблем із роботою месенджера не спостерігається. Зокрема, в Білорусі сервіс функціонує у звичайному режимі без масових скарг.

Експерти також звертають увагу, що поєднання тривалих збоїв, їх регіонального характеру та відсутності аналогічних проблем за кордоном може свідчити не про внутрішній технічний збій Telegram, а про втручання на рівні мережевої інфраструктури.

Проте без офіційних заяв це залишається лише припущенням.