Найбільше від нестабільної роботи платформи потерпають мешканці віддалених регіонів, тоді як офіційні структури та представники сервісу ситуацію не коментують. Згідно з моніторинговими даними Downdetector, перші ознаки нестабільності з'явилися вранці 9 лютого.

Дивіться також Starlink може використовувати ваші дані для навчання ШІ: ось, як цього уникнути

Де не працює Telegram у Росії?

Наразі основні складнощі спостерігаються в Ненецькому автономному окрузі, а також на Магаданщині та Сахаліні.

Люди вказують на те, що повідомлення завантажуються надто повільно або не відкриваються зовсім, аналогічна ситуація і з фото та відео. На поточний момент ані "Роскомнадзор", ані команда розробників Telegram не надали офіційних пояснень щодо причин виникнення проблем, як повідомляє Медуза.

Що відбувається з Telegram у Росії

"Конфлікт" між російською владою та месенджером Telegram триває роками, регулярно переходячи від технічних блокувань до відкритих судових розглядів. Попри офіційні заяви про стабільність, користувачі продовжують стикатися з вибірковими обмеженнями ключового функціоналу.

Нагадаємо, що у жовтні "Роскомнадзор" зпровадив обмеження окремих функцій месенджера, що викликало збої в його роботі.

Останнім часом це призвело до того, що активісти почали захищати своє право на вільний зв'язок у юридичному полі, реагуючи на постійні загрози роботі сервісів.

Користувачі змушені шукати альтернативні методи доступу, такі як спеціальні застосунки, що працюють без VPN, оскільки ризик нових масштабних обмежень залишається високим.

Нещодавно група з 42 громадян ініціювала колективний судовий позов проти державних органів, протестуючи проти блокування функції голосових дзвінків у Telegram та WhatsApp.

Позивачі наголошують на необхідності дотримання їхніх конституційних прав на зв'язок і вважають втручання в роботу месенджерів незаконним.