15 січня Starlink оновив свою політику конфіденційності, додавши пункт про використання персональної інформації для навчання моделей машинного навчання та штучного інтелекту. Згідно з документом, компанія може застосовувати ці дані як для власних ШІ-інструментів, так і передавати їх третім сторонам для незалежних цілей. Про це пише Cnet,

Які дані Starlink може використовувати і чому це викликає питання?

Усі клієнти Starlink підключені до цієї практики за замовчуванням. Під час входу в акаунт користувачі бачать повідомлення, що вони дозволяють використовувати свої дані для тренування ШІ-моделей. Це рішення не потребує окремої згоди, якщо людина самостійно не змінить налаштування.

У політиці зазначено, що компанія збирає стандартний для інтернет-провайдера набір інформації – контактні дані, платіжні відомості та технічні показники роботи сервісу. Водночас документ також згадує про збір комунікаційної інформації, зокрема аудіо, електронних або візуальних даних, а також про так звані висновки, зроблені на основі іншої персональної інформації.

Як пише PCmag, на окремій сторінці Starlink уточнює, що історія переглядів сайтів не передається ШІ-моделям, включно з конкретними сторінками або геолокаційним відстеженням. Однак сам факт відвідування сайтів і час доступу до них можуть бути цінними для навчання алгоритмів.

Фахівці з цифрових прав звертають увагу на ризики. За словами технолога Electronic Frontier Foundation Вільяма Бадінгтона, такі підходи створюють небезпеку витоку чутливих даних, оскільки генеративні ШІ-моделі здатні відтворювати фрагменти інформації, яка використовувалася під час навчання. Про подібні загрози раніше писало і Scientific American, зазначаючи, що моделі можуть повторювати персональні або захищені авторським правом матеріали.

Оновлення політики Starlink з'явилося за два тижні до оголошення SpaceX про придбання компанії xAI, яка також належить Ілону Маску. Наразі сервіс супутникового інтернету має понад 9 мільйонів клієнтів у всьому світі.

Відмовитися від використання даних для навчання ШІ можна як через мобільний застосунок, так і на сайті. Для цього потрібно зайти в акаунт, відкрити розділ Privacy Preferences і зняти відповідну позначку. Після цього в обліковому записі з'явиться повідомлення, що дані не використовуються для тренування моделей.

Навіть після відмови експерти радять додатково захищати з'єднання за допомогою VPN. Це шифрує трафік між пристроєм і VPN-сервером та ускладнює доступ провайдера до інформації. Водночас для повного захисту VPN потрібно налаштовувати окремо на кожному пристрої або безпосередньо на маршрутизаторі.