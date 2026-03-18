Про це повідомляє телеграм-канал ASTRA.
Що зараз з інтернетом у Бєлгородській області?
У Бєлгородській області 18 березня цілком вимкнули мобільний інтернет. Це відбувається вперше.
Цікаво, що у місцевих не відкриваються навіть сайти з так званого "білого списку" – списку дозволених сайтів. Втім, через VPN увесь інтернет продовжує бути доступним. Також працює провідний інтернет.
"Нас погасили. Зараз вперше навіть на "Держпослуги" не зайти. Через ВПН сиджу,
– написав росіянин.
З інтернетом усе погано і у Москві
У Москві спостерігаються серйозні проблеми з мобільним зв'язком, що викликають значні фінансові втрати для бізнесу. Найгірша ситуація в центрі міста та в метро.
Водночас росіяни зазначали, що в них працювали сайти з так званого "білого списку", який включає російські держсервіси та підконтрольні владі соцмережі.
За даними проєкту "На связи" обмеження мобільного інтернету в Росії застосовані в 62 регіонах, а у 58 з них діють "білі списки".