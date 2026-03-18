Зазначається, що російські депутати та представники туристичної сфери на тлі війни на Близькому Сході запропонували створити єдиний гарантійний фонд для евакуації російських туристів. Про це пише "Верстка".

Що відомо про цю ідею?

Президент Російського союзу туріндустрії Ілля Уманський запропонував наповнювати фонд для евакуації туристів шляхом невеликих внесків у розмірі до 300 рублів. Це приблизно 166 гривень.

Наповнювався б по копійчині з кожного туриста незалежно від того, в який спосіб він вирушив за кордон,

– сказав він.

14 березня глава комітету Держдуми з туризму Сангаджі Тарбаєв заявив, що ідею запровадження збору за поїздки росіян за кордон "варто обговорити". На його думку, це може підтримати внутрішній туризм та економіку.

Тарбаєв зауважив, що протягом 2024 року росіяни витратили за кордоном близько 700 мільярдів рублів. За його словами, ці кошти могли б залишитися всередині країни, створюючи робочі місця та збільшуючи податкові надходження. Він також погодився з ідеєю створення компенсаційного фонду для екстреної евакуації громадян. Водночас припускав відрахування внеску не з туристів, а з операторів.

Однак пізніше депутат заявив, що його слова було неправильно передано. Тарбаєв запевнив, що збори або податки для туристів "не розглядають і не планують вводити". Варто нагадати, що ця ідея стягнення коштів з громадян Росії за виїзд за кордон обговорюється вже кілька років.

Яка ситуація у Росії?