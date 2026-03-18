Які збитки отримала компанія "Русал"?

"Русал" зафіксувала збитки у 455 мільйонів доларів, пише NV.

Чистий збиток "Русалу" зафіксований попри те, що загальна виручка зросла на 22,6% і сягнула 14,8 мільярдів доларів. Це зростання пов’язане зі збільшенням обсягів реалізації алюмінію та зростанням цін на Лондонській біржі металів (LME).

Основною причиною такої ситуації стало зростання собівартості виробництва: збільшилися витрати на електроенергію, сировину, персонал, логістику.

"Русал" вказав, що незалежні аудитори виявили "суттєву невизначеність", яка може поставити під сумнів здатність компанії продовжувати безперервну роботу. Основними чинниками ризику назвали:

геополітичну напруженість;

санкції, введені низкою країн;

високу волатильність на товарних та валютних ринках.

Зауважте! "Русал" – російська алюмінієва компанія, один з найбільших в світі виробників первинного алюмінію і глинозему. Основними ринками збуту продукції є Європа, Росія і країни СНД, Північна Америка, Південно-Східна Азія, Японія і Корея.

