Що відомо про нові правила від податкової Росії й блокування активів?

Фактично йдеться про забезпечувальні заходи після податкових перевірок, пише The Moscow Times.

Їх застосовують у випадках, коли ФПС вважає, що компанія може вивести активи і ускладнити стягнення боргу.

Йдеться про забезпечувальні заходи, які податкова вживає після перевірок, якщо вважає, що бізнес може вивести активи і потім стягнути борг буде важко. Компанії при цьому не позбавляються майна, але втрачають право продати, закласти або переоформити його без згоди податкової,

– каже юристка Євгенія Сабітова.

Податкова консультантка Алла Мілютіна зазначає, що практика стала значно жорсткішою: зараз забезпечувальні заходи застосовують приблизно у 85% спірних випадків після перевірок.

Найбільше це б’є по компаніях, де основна вартість бізнесу – не в будівлях чи обладнанні, а в інтелектуальній власності.

Хто найбільше ризикує?

Керівник Центру правопорядку в Москві та Московській області Олександр Хамінський зазначає, що нові підходи особливо відчутні для:

IT-компаній Маркетплейсів Онлайн-освіти Брендових бізнесів

Причина проста: їхні ключові активи – це код, бази даних і торгові марки.

У податковій службі тим часом заявляють, що рішення ухвалюються на основі системи аналізу ризиків, яка відстежує поведінку платників податків і виявляє потенційні порушення. ФПС підкреслює, що мета – стягнути борги ще до банкрутства компаній.

Що це означає для бізнесу?

Експерти відзначають, що податкова система Росії поступово переходить до моделі, де контроль охоплює не лише фінанси, а й цифрові та інтелектуальні активи.

Це особливо критично для IT-компаній, де нематеріальні активи формують основну вартість бізнесу. Ймовірно, блокування нематеріальних активів стане стандартною практикою у податкових спорах.

Як Росія тисне на бізнес через дефіцит бюджету?

Російська влада паралельно посилює податковий тиск на бізнес через бюджетний дефіцит. Серед останніх змін:

підвищення ПДВ з 20% до 22%;

скасування частини податкових пільг;

розширення кола платників ПДВ для малого бізнесу на спрощених системах.

Як нова ставка ПДВ впливає на бізнес?

ПДВ в Росії зараз складає 22%. Раніше цей показник був – 20%, повідомляє СЗРУ.

Попри очікування Кремля, зростання ПДВ призведе, як передбачалося раніше, до низки негативних факторів. Російський бізнес вже підняв ціни на послуги та товари:

тарифи логістичних компаній одразу зросли на 10 – 20%;

підвищення цін у громадському харчуванні, приватній медицині та освіті в середньому склало 8 – 10%.

Серед наступних наслідків також: підвищення вартості державних запозичень, падіння доходів російських підприємств; високий рівень облікової ставки.

Зростання ПДВ посилить інфляційний тиск і змусить Центробанк Росії утримувати високу облікову ставку ще щонайменше два квартали. Це підвищить вартість державних запозичень: Мінфіну доведеться розміщувати облігації під більшу дохідність, що збільшить витрати на обслуговування боргу й зменшить чистий фіскальний ефект від реформи,

– пише розвідка.

Як дефіцит бюджету Росії зростає попри додаткові доходи?

Економіст Олег Гетман для 24 Каналу заявив, що певний проміжок часу – десь понад місяць – Росія могла отримувати додаткові доходи від продажу нафти на фоні подій на Близькому Сході. І зараз це деякий час вона продовжуватиме заробляти на цьому.

Олег Гетман Координатор експертних груп Економічної експертної платформи Але на фоні загального дефіциту бюджету, зокрема за період січня-березня цього року, який вже перевищив 4,5 трильйона рублів, це краплина в морі.

Тобто навіть якщо росіяни отримають додаткові 5 – 10 мільярдів доларів, то витрачають вони набагато більше.

Тому варто розуміти, що якщо конфлікт на Близькому Сході "затихатиме" у найближчі тижні та місяці, то Росія зможе отримати невелику суму від продажу нафти, яка ніяк не вплине на економічну ситуацію в країні,

– пояснює Гетман.

Саме тому для України важливо, аби конфлікт на Близькому Сході не затягувався та не тривав рік, а то й більше. У протилежному випадку, це може рятувати російський бюджет через ріст вартості нафти, яка тоді може сягнути близько 100 доларів за барель.

А якщо все закінчиться найближчим часом, то нафта навпаки впаде до позначки 70 доларів за барель, а санкції щодо російської нафти повернуться,

– каже економіст.

