Що відомо про нові правила від податкової Росії й блокування активів?
Фактично йдеться про забезпечувальні заходи після податкових перевірок, пише The Moscow Times.
Їх застосовують у випадках, коли ФПС вважає, що компанія може вивести активи і ускладнити стягнення боргу.
Йдеться про забезпечувальні заходи, які податкова вживає після перевірок, якщо вважає, що бізнес може вивести активи і потім стягнути борг буде важко. Компанії при цьому не позбавляються майна, але втрачають право продати, закласти або переоформити його без згоди податкової,
– каже юристка Євгенія Сабітова.
Податкова консультантка Алла Мілютіна зазначає, що практика стала значно жорсткішою: зараз забезпечувальні заходи застосовують приблизно у 85% спірних випадків після перевірок.
Найбільше це б’є по компаніях, де основна вартість бізнесу – не в будівлях чи обладнанні, а в інтелектуальній власності.
Хто найбільше ризикує?
Керівник Центру правопорядку в Москві та Московській області Олександр Хамінський зазначає, що нові підходи особливо відчутні для:
- IT-компаній
- Маркетплейсів
- Онлайн-освіти
- Брендових бізнесів
Причина проста: їхні ключові активи – це код, бази даних і торгові марки.
У податковій службі тим часом заявляють, що рішення ухвалюються на основі системи аналізу ризиків, яка відстежує поведінку платників податків і виявляє потенційні порушення. ФПС підкреслює, що мета – стягнути борги ще до банкрутства компаній.
Що це означає для бізнесу?
Експерти відзначають, що податкова система Росії поступово переходить до моделі, де контроль охоплює не лише фінанси, а й цифрові та інтелектуальні активи.
Це особливо критично для IT-компаній, де нематеріальні активи формують основну вартість бізнесу. Ймовірно, блокування нематеріальних активів стане стандартною практикою у податкових спорах.
Як Росія тисне на бізнес через дефіцит бюджету?
Російська влада паралельно посилює податковий тиск на бізнес через бюджетний дефіцит. Серед останніх змін:
- підвищення ПДВ з 20% до 22%;
- скасування частини податкових пільг;
- розширення кола платників ПДВ для малого бізнесу на спрощених системах.
Як нова ставка ПДВ впливає на бізнес?
ПДВ в Росії зараз складає 22%. Раніше цей показник був – 20%, повідомляє СЗРУ.
Попри очікування Кремля, зростання ПДВ призведе, як передбачалося раніше, до низки негативних факторів. Російський бізнес вже підняв ціни на послуги та товари:
- тарифи логістичних компаній одразу зросли на 10 – 20%;
- підвищення цін у громадському харчуванні, приватній медицині та освіті в середньому склало 8 – 10%.
Серед наступних наслідків також: підвищення вартості державних запозичень, падіння доходів російських підприємств; високий рівень облікової ставки.
Зростання ПДВ посилить інфляційний тиск і змусить Центробанк Росії утримувати високу облікову ставку ще щонайменше два квартали. Це підвищить вартість державних запозичень: Мінфіну доведеться розміщувати облігації під більшу дохідність, що збільшить витрати на обслуговування боргу й зменшить чистий фіскальний ефект від реформи,
– пише розвідка.
Як дефіцит бюджету Росії зростає попри додаткові доходи?
Економіст Олег Гетман для 24 Каналу заявив, що певний проміжок часу – десь понад місяць – Росія могла отримувати додаткові доходи від продажу нафти на фоні подій на Близькому Сході. І зараз це деякий час вона продовжуватиме заробляти на цьому.
Але на фоні загального дефіциту бюджету, зокрема за період січня-березня цього року, який вже перевищив 4,5 трильйона рублів, це краплина в морі.
Тобто навіть якщо росіяни отримають додаткові 5 – 10 мільярдів доларів, то витрачають вони набагато більше.
Тому варто розуміти, що якщо конфлікт на Близькому Сході "затихатиме" у найближчі тижні та місяці, то Росія зможе отримати невелику суму від продажу нафти, яка ніяк не вплине на економічну ситуацію в країні,
– пояснює Гетман.
Саме тому для України важливо, аби конфлікт на Близькому Сході не затягувався та не тривав рік, а то й більше. У протилежному випадку, це може рятувати російський бюджет через ріст вартості нафти, яка тоді може сягнути близько 100 доларів за барель.
А якщо все закінчиться найближчим часом, то нафта навпаки впаде до позначки 70 доларів за барель, а санкції щодо російської нафти повернуться,
– каже економіст.
Які ще проблеми має бізнес Росії?
Фінансові показники російських компаній різко погіршилися на початку цього року, із сукупним сальдованим фінансовим результатом у 3,4 трильйони рублів, що на 33,1% менше, ніж у попередньому році. Надходження від малого підприємництва та самозайнятих за І квартал цього року скоротилися приблизно до 7,5 мільярдів доларів.
Російська влада активізувала боротьбу з тіньовою зайнятістю та зарплатами "в конвертах", офіційний статус отримали 219 тисяч працівників. Компанії можуть потрапити під перевірки, якщо у них зарплати нижче мінімального рівня, багато самозайнятих, або середня зарплата нижча за середній рівень у регіоні.