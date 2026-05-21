Що відповів Сі Цзіньпін Путіну?

Йдеться про омріяний Москвою трубопровід "Сила Сибіру-2", який може щороку постачати до Китаю 50 мільярдів кубометрів російського природного газу, пише The Washington Post.

Путін сподівався використати свій візит, аби нарешті отримати згоду Сі на його будівництво. Адже Росія давно пропонує цей газовий проєкт, але Пекін не поспішає погоджуватися.

Однак у середу ця спроба російського диктатора, схоже, знову зазнала невдачі.

Після зустрічі лідерів речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що конкретних термінів запуску будівництва газопроводу поки що немає. За його словами, нібито є лише якесь певне уявлення про проєкт та як саме його будувати.

Фактично президент під час переговорів сказав, що вже існує загальне розуміння основних параметрів "Сили Сибіру-2",

– сказав Пєсков.

Він також додав, що деякі деталі ще потребують узгодження, не розкриваючи жодних подробиць чи можливого старту будівництва.

Аналітики зазначають, що це вкотре продемонструвало, як зростає залежність Росії від Китаю щодо продажу енергоносіїв, але водночас показало і обмеженість Москви у цьому питанні.

Чому Пекін не поспішає погоджуватися на проєкт?

Проєкт газопроводу "Сила Сибіру-2" Росія прагне просунути понад 10 років, але реалізацію все відкладають. Пекін не погоджується на ціну газу, що йтиме цим трубопроводом.

Директор з досліджень DiXi Group Роман Ніцович у коментарі 24 Каналу пояснив, що Росія прагне встановити розцінки на рівні газового проєкту "Сила Сибіру-1". Але Китай хоче, аби вона постачала йому газ за внутрішньоросійськими цінами. Вони удвічі нижчі за світові.

До того ж суперечки викликає фінансування проєкту. У "Газпрому" грошей на дороге будівництво немає, а Китай не хоче платити.

Втім, у вересні 2025 року Росія та Китай зрештою підписали меморандум про будівництво газопроводу "Сила Сибіру – 2". Хоча багато хто поставився до нього скептично.

Зокрема, колишній міністр енергетики Росії, опозиціонер Володимир Мілов розповів, що є всі ознаки того, що цей меморандум – звичайний папірець. Адже після його підписання Москва заявила, що є лише загальна угода про стратегічне партнерство між "Газпромом" та китайською CNPC, але нічого конкретного щодо умов постачання газу та іншого.

Найімовірніше, Китай дозволив Росії зберегти обличчя. Кремлю важливий піар. Тому й там організували такий меморандум. Коли у 2014 році підписали реальний контракт щодо "Сили Сибіру", то там одразу оголосили умови та ціну, а Китай це підтвердив,

– наголосив Мілов.

Однак після початку війни в Ірані, яка вдарила по світових постачаннях газу, Китай у березні 2026 року заявив про намір просунути реалізацію російського газового проєкту у рамках нового п’ятирічного плану.

Та, вочевидь, Пекін не буде поспішати, добре розуміючи, наскільки важливим є газопровід "Сила Сибіру-2" для Росії.

Що ще відомо про газопровід?

"Сила Сибіру-2" – це масштабний газопровідний проєкт, який має з’єднати Росію та Китай через територію Монголії. Загальна протяжність маршруту сягатиме приблизно 6,7 тисячі кілометрів, при цьому близько 2,7 тисячі кілометрів труб прокладуть територією Росії.

Проєкт розрахований на довгострокову співпрацю: планується, що трубопровід зможе транспортувати до 50 мільярдів кубометрів газу щороку впродовж 30 років. Таким чином Москва сподівається суттєво збільшити експорт енергоносіїв до Китаю.

Втім, реалізація "Сили Сибіру-2" потребує масштабної підготовки, значних інвестицій і тривалих переговорів між сторонами. За оцінками, саме будівництво може тривати від восьми до десяти років.

Для Росії цей проєкт має особливе значення, адже Кремль намагається компенсувати втрату європейського газового ринку після різкого скорочення постачань до Європи.