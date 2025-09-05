Про це на ютубі 24 Каналу розповів колишній міністр енергетики Росії, опозиціонер Володимир Мілов, зауваживши, що деталей щодо проєкту "Сила Сибіру-2" насправді не надто багато. Все це схоже на чергову брехню.

До теми До 100 мільярдів кубів газу на рік: Путін робить ставку на "Силу Сибіру-2"

Що не так з "Силою Сибіру-2"?

Як наголосив Мілов, інформацію про "Силу Сибіру-2" оприлюднив глава Газпрому Олексій Міллер. Їх неодноразово ловили на брехні.

Перший раз вони збрехали про проєкт ще в 2015 році. Тоді говорили, що підписали з Китаєм основні умови постачання газу по цьому маршруту, який з'єднує газовидобувні райони в західному Сибіру з Китаєм. Тоді глава китайської CNPC сказав, що вони нічого не підписували. А він сам дізнався про це з преси,

– сказав Мілов.

Зараз є всі ознаки того, що цей меморандум – звичайний папірець. До прикладу, у списку документів, який оприлюднили за підсумками візиту диктатора Путіна до Китаю, є загальна угода про стратегічне партнерство між Газпромом та CNPC. Однак там нічого конкретного, що умов постачання газу і так далі.

Крім того, в Газпромі говорили, що комерційні переговори будуть продовжуватися, а домовленості за ціною постачання – немає.

Найімовірніше, Китай дозволив Росії зберегти обличчя. Кремлю важливий піар. Тому й там організували такий меморандум. Коли у 2014 році підписали реальний контракт по "Силі Сибіру", то там одразу оголосили умови та ціну, а Китай це підтвердив,

– підкреслив Мілов.

Що відомо про "Силу Сибіру-2"?