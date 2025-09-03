Олег Пендзин виконавчий директор Економічного дискусійного клубу, в ефірі 24 Каналу пояснив, що ключове для Москви зараз – отримати стабілізаційний кредит від Китаю. Він наголосив, що дефіцит бюджету РФ перевищив 5 трильйонів рублів і вже у жовтні – листопаді може залишити Росію без ресурсів для фінансування війни.

Сила Сибіру-2: чи можливе будівництво?

Переговори про другу нитку тривають кілька років, але проблема не зрушила з місця – Пекін наполягає на постачанні газу за внутрішньоросійськими тарифами, удвічі нижчими за світові.

Основною вимогою китайської сторони було те, що росіяни мали продавати газ за внутрішньоросійськими цінами, які приблизно удвічі нижчі за світові. Це стало каменем спотикання,

– пояснив Пендзин.

Він додав, що навіть за умови згоди Китаю будівництво триватиме роками і коштуватиме десятки мільярдів доларів. У "Газпрому" немає ресурсів для цього.

Чи отримає Росія китайський кредит?

Дефіцит російського бюджету вже перевищив 5 трильйонів рублів. З Фонду національного добробуту залишок становить лише 2,6 трильйона, тож коштів на покриття видатків до кінця року бракує.

Якщо зараз Китай не дасть стабілізаційного кредиту, вже в кінці жовтня – на початку листопада Росії не буде за що фінансувати свій дефіцит. Це створить серйозні проблеми з фінансуванням війни,

– пояснив Пендзин.

Він нагадав, що торік Москва пропонувала викуп облігацій, але отримала відмову. Чи змінить Пекін позицію цього разу, це поки відкрите питання.

Україні важлива позиція Китаю

Пендзин підкреслив, що для України головне питання – чи погодиться Китай надати Росії фінансову підтримку. Адже ці кошти можуть бути використані для продовження війни.

Україну, як країну, що воює і є жертвою агресії, вкрай цікавить позиція Китаю щодо того, чи надасть він гроші Росії, щоб їх використали для фінансування війни в Україні,

– зазначив економіст.

Він додав, що попри гучні заяви про економічне співробітництво в рамках ШОС, конкретних угод наразі немає. Конкретне рішення Пекіна покаже, наскільки він готовий підтримати Москву.

Що таке ШОС?

Шанхайська організація співробітництва (ШОС) була створена у 2001 році в Шанхаї. Сьогодні до неї входять вісім країн: Китай, Росія, Індія, Пакистан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан та Узбекистан. Крім того, є держави-спостерігачі та партнери по діалогу. ШОС займається питаннями регіональної безпеки, економічної взаємодії та політичної співпраці в Азії. Для Росії це майданчик, щоб демонструвати наявність союзників, тоді як Китай використовує організацію переважно для просування власних економічних інтересів.

Як Китай поглиблює союз із Росією?