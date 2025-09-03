А серед гостей був також російський диктатор Володимир Путін. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на AP та Reuters.

Як пройшов військовий парад у Китаї?

В Пекіні 3 вересня відбувся великий військовий парад, присвячений 80-й річниці завершення Другої світової війни.

Сі Цзіньпін, лідер Китаю та голова Центральної військової ради, у своєму виступі зазначив, що людство має обирати між миром і війною, діалогом та конфронтацією. Він підкреслив силу сучасного Китаю та його готовність брати на себе провідну роль у світі.

Сі Цзіньпін з промовою на параді: дивіться відео

Захід відвідали 26 іноземних лідерів, серед них Володимир Путін, Кім Чен Ин, лідери Ірану, Білорусі та Індонезії. На параді не було більшості західних лідерів, за винятком прем'єра Словаччини Роберта Фіцо.

Путін вітається з іноземними лідерами у Китаї: дивіться відео

Парад тривав близько 90 хвилин, під час якого демонстрували військову техніку. Серед представленого були гіперзвукові ракети для ураження кораблів, підводними дронами AJX002 та новою міжконтинентальною балістичною ракетою DF-61, здатною нести ядерні боєголовки.

Демонстрація новітніх зразків китайського озброєння: дивіться відео

Новітня авіація Китаю: дивіться відео

Як зазначає Reuters, парад у Пекіні став одним із найбільших у Китаї за останні роки.

Як проходив військовий парад у Китаї: дивіться відео

Як Трамп відреагував на парад?

Президент США Дональд Трамп прокоментував парад у соцмережах. Він заявив, що Китай, Росія та КНДР нібито плетуть змову проти США.

Нехай у голови Сі Цзіньпіна і чудового народу Китаю буде чудове і незабутнє свято. Будь ласка, передайте мої найтепліші вітання Володимиру Путіну і Кім Чен Ину, поки ви готуєте змову проти Сполучених Штатів Америки,

– написав Трамп.

