А среди гостей был также российский диктатор Владимир Путин. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на AP и Reuters.

Как прошел военный парад в Китае?

В Пекине 3 сентября состоялся большой военный парад, посвященный 80-й годовщине завершения Второй мировой войны.

Си Цзиньпин, лидер Китая и председатель Центрального военного совета, в своем выступлении отметил, что человечество должно выбирать между миром и войной, диалогом и конфронтацией. Он подчеркнул силу современного Китая и его готовность брать на себя ведущую роль в мире.

Си Цзиньпин с речью на параде: смотрите видео

Мероприятие посетили 26 иностранных лидеров, среди них Владимир Путин, Ким Чен Ын, лидеры Ирана, Беларуси и Индонезии. На параде не было большинства западных лидеров, за исключением премьера Словакии Роберта Фицо.

Путин здоровается с иностранными лидерами в Китае: смотрите видео

Парад длился около 90 минут, во время которого демонстрировали военную технику. Среди представленного были гиперзвуковые ракеты для поражения кораблей, подводными дронами AJX002 и новой межконтинентальной баллистической ракетой DF-61, способной нести ядерные боеголовки.

Демонстрация новейших образцов китайского вооружения: смотрите видео

Новейшая авиация Китая: смотрите видео

Как отмечает Reuters, парад в Пекине стал одним из крупнейших в Китае за последние годы.

Как проходил военный парад в Китае: смотрите видео

Как Трамп отреагировал на парад?

Президент США Дональд Трамп прокомментировал парад в соцсетях. Он заявил, что Китай, Россия и КНДР якобы плетут заговор против США.

Пусть у председателя Си Цзиньпина и замечательного народа Китая будет замечательный и незабываемый праздник. Пожалуйста, передайте мои самые теплые поздравления Владимиру Путину и Ким Чен Ыну, пока вы готовите заговор против Соединенных Штатов Америки,

– написал Трамп.

