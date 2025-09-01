Об этом в эфире 24 Канала отметил президент общественной организации "Либерально-демократическая лига Украины", эксперт по Восточной и Юго-Восточной Азии Артур Харитонов. Он отметил, что сейчас Китай на базе ШОС и БРИКС строит свою альтернативную модель управления.

Смотрите также Будет два важных контакта: чего ожидать Украине от саммита ШОС в Китае

Какую цель преследует Си?

Конечная цель китайского лидера Си Цзиньпина – заменить, основанный на правилах, международный порядок на китайскую модель управления. Речь идет о системе, в которой агрессор может начинать войны, оккупировать территории и никак за это не платить.

"Россия является китайским вассалом и работает с этой целью. Уже через два дня мы увидим вместе с ними Ким Чен Ына, вся эта триада зла появится. ШОС служит геополитическим целям КНР как нельзя лучше, но в то же время есть нюансы, связанные с Индией. Она имеет свою коалицию стран и не всегда следует плану Си Цзиньпина", – озвучил Харитонов.

Харитонов считает, что Си удалось сделать нынешний саммит ШОС самым влиятельным за всю историю этого объединения. Однако он подчеркнул, что его цель была не столько в проведении этого саммита, как в организации "парада зла", который запланирован на 3 сентября.

Так называемый день победы над Японией. Парадоксально, что ни КНР, ни Россия, ни КНДР, которые там будут главными звездами, не были причастны к борьбе с японцами,

– отметил Харитонов.

Он напомнил, что в то время Россия нарушила пакт о ненападении и первой напала на Японию. Китай реальное участие в этой войне не принимал, а КНДР тогда еще не существовало. Саммит ШОС он назвал прелюдией к этому параду.

Могут ли члены ШОС влиять на Россию?

Харитонов отметил, что говорить о том, что кто-то из членов ШОС, кроме Китая, может реально влиять на войну, которую ведет Россия – нельзя. По его словам, именно Си Цзиньпин решает, будут ли завершены боевые действия против Украины.

"Сейчас можно говорить, что это не просто российская война, это китайская война. Ведь Россия способна вести войну исключительно с помощью Китая. Это было подтверждено саммитом НАТО в Вашингтоне в 2024 году и было признано администрацией Трампа несколько раз", – подчеркнул Харитонов.

Саммит ШОС в Китае 2025: что известно?