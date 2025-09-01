А также подчеркнули важность многополярности и более тесного сотрудничества стран Глобального Юга в экономической сфере и сфере безопасности. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на агентство Reuters.

Что сказали Путин и Си Цзиньпин о новом миропорядке?

По данным агентства, Путин и Си призвали использовать потенциал "мегарынка" ШОС, раскритиковали политику США и выступили за альтернативу нынешней мировой системе. Российский диктатор поддержал амбиции Си, поэтому это представляет вызов для Соединенных Штатов.

Кроме этого, во вступительной речи перед более 20 мировыми лидерами китайский лидер заявил, что организация формирует новый тип международных отношений, основанный на равноправной многополярности, инклюзивной глобализации и справедливом управлении мировыми процессами.

Китайский лидер также отметил необходимость воспользоваться экономическим потенциалом организации.

Мы должны использовать преимущества мегамасштабного рынка для повышения уровня содействия торговле и инвестициям,

– сказал Си.

Он также призвал членов ШОС активизировать сотрудничество в энергетике, инфраструктуре, науке, технологиях и искусственном интеллекте. Тогда как Путин подчеркнул, что ШОС способствует возрождению "настоящего мультилатерализма", особенно в контексте роста использования национальных валют во взаимных расчетах.

Мультилатерализм – государственные контакты между тремя и более странами в политической, экономической, культурной и информационной областях. Эти страны связываются друг с другом напрямую или через одну из них, играющую более важную роль, чем другие.

По мнению диктатора, это закладывает политическую и социально-экономическую основу для формирования новой системы стабильности и безопасности в Евразии.

Путин также добавил, что новая система безопасности, в отличие от евроцентрических и евроатлантических моделей, "будет действительно учитывать интересы широкого круга стран, будет действительно сбалансированной и не позволит одной стране обеспечивать свою безопасность за счет других".

Премьер-министр Индии Нарендра Моди и другие лидеры стран Центральной Азии, Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии приняли участие в церемонии открытия, демонстрируя солидарность стран Глобального Юга.

Стоит заметить, что ШОС, которая начала деятельность как объединение шести евразийских государств, сейчас насчитывает 10 постоянных членов и 16 стран-участниц диалога и наблюдателей.

Си Цзиньпин призвал партнеров организации "противостоять менталитету холодной войны и блоковой конфронтации" и поддерживать многосторонние торговые системы. Это было, в частности, намеком на торговые ограничения США, что негативно повлияли на экономики стран, таких как Индия, где экспорт обложили 50-процентной пошлиной.

Китай также пообещал членам ШОС бесплатную помощь в размере 2 миллиардов юаней (примерно 280 миллионов долларов) и дополнительные кредиты на сумму 10 миллиардов юаней через банковский консорциум организации. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, комментируя саммит, назвал Китай "фундаментальным" в поддержке глобального мультилатерализма.

Визит Путина в Китай: что стоит знать