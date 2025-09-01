Про це в етері 24 Каналу наголосив президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України", експерт зі Східної та Південно-Східної Азії Артур Харитонов. Він зазначив, що нині Китай на базі ШОС і БРІКС будує свою альтернативну модель управління.

Яку мету переслідує Сі?

Кінцева ціль китайського лідера Сі Цзіньпіна – замінити, заснований на правилах, міжнародний порядок на китайську модель управління. Мовиться про систему, в якій агресор може розпочинати війни, окуповувати території та ніяк за це не платити.

"Росія є китайським васалом і працює з цією метою. Вже за два дні ми побачимо разом з ними Кім Чен Ина, вся ця тріада зла з'явиться. ШОС слугує геополітичним цілям КНР якнайкраще, але водночас є нюанси, пов'язані з Індією. Вона має свою коаліцію країн та не завжди слідує за планом Сі Цзіньпіна", – озвучив Харитонов.

Харитонов вважає, що Сі вдалося зробити цьогорічний саміт ШОС найвпливовішим за всю історію цього об'єднання. Однак він наголосив, що його мета була не стільки в проведенні цього саміту, як в організації "параду зла", який запланований на 3 вересня.

Так званий день перемоги над Японією. Парадоксально, що ані КНР, ані Росія, ані КНДР, які там будуть головними зірками, не були дотичні до боротьби з японцями,

– зауважив Харитонов.

Він нагадав, що в той час Росія порушила пакт про ненапад і першою напала на Японію. Китай реальну участь в цій війні не брав, а КНДР тоді ще не існувало. Саміт ШОС він назвав прелюдією до цього параду.

Чи можуть члени ШОС впливати на Росію?

Харитонов зауважив, що говорити про те, що хтось з членів ШОС, окрім Китаю, може реально впливати на війну, яку веде Росія – не можна. З його слів, саме Сі Цзіньпін вирішує, чи будуть завершені бойові дії проти України.

"Нині можна говорити, що це не просто російська війна, це китайська війна. Адже Росія здатна вести війну виключно за допомогою Китаю. Це було підтверджено самітом НАТО у Вашингтоні у 2024 році та було визнано адміністрацією Трампа кілька разів", – підкреслив Харитонов.

Саміт ШОС в Китаї 2025: що відомо?