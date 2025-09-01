Про це в етері 24 Каналу зазначив політолог, керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко. Він озвучив своє бачення того, що важливого буде відбуватися та обговорюватися на цьому саміті.

Про що Ердоган говоритиме з Путіним, а той з Сі?

У розрізі російсько-української війни, на думку політолога, найважливішими в межах саміту ШОС стануть два контакти Путіна. Перший – це його зустріч з президентом Туреччини Ердоганом, який раніше провів розмову з українським лідером Зеленським.

Він обговорював з ним гарантії безпеки для України. Очевидно, що там (в Китаї) відбудеться продовження човникової дипломатії,

– вважає Чаленко.

Другий важливий контакт – спілкування Путіна з Сі Цзіньпінем. Російський диктатор хоче отримати від Китаю згоду на те, аби воювати далі. А от від китайського лідера, як наголосив політолог, світ сьогодні очікує, що він дасть сигнали Кремлю про те, що Путіну треба зупинятися.

Однак ми бачимо сигнали від росіян, які вони розсилають через пропагандистські лінії, про те, що вони будуть збільшувати наступальні дії. Хоча весняно-літній наступ російської армії провалився,

– озвучив Чаленко.

Зараз відкритим залишається питання чи увійде Путін в переговорний процес для завершення війни, що має передбачати організацію тристоронньої зустрічі (Зеленський, Путін, Трамп), чи все ж таки очільник Кремля буде далі тягнути час і продовжувати обстрілювати Україну та посилювати тиск на фронті.

Саміт ШОС: що відомо про візит Путіна в Китай?