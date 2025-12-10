Що відомо про відносини Китаю та Росії?
Також йшлося про економічну ситуацію у Росії, передає 24 Канал з посиланням на Зеленського у Telegram.
Читайте також Росія втрачає на експорті: українські дрони змусили Казахстан піти в обхід Москви
Президент України підкреслив залежність Кремля, російських компаній та державної системи загалом від китайських інвестицій, технологій та політичних пріоритетів.
Фіксуємо посилення фактично десуверенізації частини російської території на користь Китаю,
– зазначив Володимир Зеленський.
Мова йде передусім про використання ресурсозабезпечених земель, а ще продаж дефіцитних ресурсів Китаю. Крім того, Пекін робить кроки на "активізацію співпраці з Росією", зокрема й у сфері воєнної промисловості.
Зверніть увагу! Розвідки партнерів мають аналогічну інформацію.
Український лідер доручив СЗР більш предметно відстежувати співпрацю між Москвою та Пекіном. Як в усіх аспектах, що стосуються національних інтересів України, та й в усіх аспектах, що стосуються інтересів партнерів у Європі та Америці.
Глобальна безпека не повинна програвати через те, що в Росії не зменшується апетит до агресії,
– наголосив Зеленський.
Олег Іващенко доповів також і про політичні кампанії, які запускає Росія. Зокрема на дестабілізацію України.
Президент України підкреслив: буде протидія та блокування діяльності усіх субʼєктів, які допомагають ворогу.
Зауважте! Окремо обговорили активність зовнішньої розвідки України в роботі для повернення українських дітей та обміну полонених.
Нагадаємо, що співпраця Росії та Китаю активна й в інших галузях. Про це пише Bloomberg.
Наприклад, Москва відправила першу партію зрідженого природного газу до країни-союзниці судном Valera. І це з заводу, що перебуває під санкціями США.
Якщо Valera розвантажить газ, це буде вже 19-те постачання СПГ до Китаю з російського заводу, внесеного до чорного списку, з серпня,
– пояснює Bloomberg.
Важливо! Китай останніми місяцями все більше купує російський газ, посилюючи енергетичні зв’язки між країнами.
Що ще відомо про відносини Пекіну та Москви?
- Китай "забирає "в Росії економічних партнерів. Наприклад, Пекін стає ключовим економічним партнером Монголії.
- Також Китай активно займає ринки в Росії. Пекін буквально проводить "експансію", витісняючи росіян з ключових сегментів.