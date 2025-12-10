Що відомо про відносини Китаю та Росії?

Також йшлося про економічну ситуацію у Росії, передає 24 Канал з посиланням на Зеленського у Telegram.

Президент України підкреслив залежність Кремля, російських компаній та державної системи загалом від китайських інвестицій, технологій та політичних пріоритетів.

Фіксуємо посилення фактично десуверенізації частини російської території на користь Китаю,

– зазначив Володимир Зеленський.

Мова йде передусім про використання ресурсозабезпечених земель, а ще продаж дефіцитних ресурсів Китаю. Крім того, Пекін робить кроки на "активізацію співпраці з Росією", зокрема й у сфері воєнної промисловості.

Зверніть увагу! Розвідки партнерів мають аналогічну інформацію.

Український лідер доручив СЗР більш предметно відстежувати співпрацю між Москвою та Пекіном. Як в усіх аспектах, що стосуються національних інтересів України, та й в усіх аспектах, що стосуються інтересів партнерів у Європі та Америці.

Глобальна безпека не повинна програвати через те, що в Росії не зменшується апетит до агресії,

– наголосив Зеленський.

Олег Іващенко доповів також і про політичні кампанії, які запускає Росія. Зокрема на дестабілізацію України.

Президент України підкреслив: буде протидія та блокування діяльності усіх субʼєктів, які допомагають ворогу.

Зауважте! Окремо обговорили активність зовнішньої розвідки України в роботі для повернення українських дітей та обміну полонених.

Нагадаємо, що співпраця Росії та Китаю активна й в інших галузях. Про це пише Bloomberg.

Наприклад, Москва відправила першу партію зрідженого природного газу до країни-союзниці судном Valera. І це з заводу, що перебуває під санкціями США.

Якщо Valera розвантажить газ, це буде вже 19-те постачання СПГ до Китаю з російського заводу, внесеного до чорного списку, з серпня,

– пояснює Bloomberg.

Важливо! Китай останніми місяцями все більше купує російський газ, посилюючи енергетичні зв’язки між країнами.

Що ще відомо про відносини Пекіну та Москви?