Як Китай впливає на російські регіони?

Зокрема Москва дедалі частіше "розраховується" з союзниками у війні проти України власними територіями, пише 24 Канал з посиланням на Службу зовнішньої розвідки України.

Читайте також Китай, КНДР і Росія не стануть справжніми союзниками попри показову єдність, – WSJ

Річ у тім, що Кремль не має ресурсів для розвитку найбільшого регіону країни – Далекосхідного федерального округу. Тому відкриває шлях зовнішній експансії.

Так Китай нарощує вплив економічно. Згідно з прогнозами, обсяг його інвестицій у регіон у поточному році може сягнути трильйона рублів. Однак більшість угод стосуються торгівлі, а інфраструктурних проєктів немає.

За словами сенатора від Хабаровського краю Віктора Калашнікова, у 2024 році обсяг російсько-китайського товарообігу зріс на 5,5 мільйонів тонн, а за перше півріччя 2025-го – ще на 36 %,

– розповідають у розвідці.

Водночас Китай проводить так звану "повзучу" демографічну експансію. Від Владивостока до Уралу вже проживають до двох мільйонів китайців. І ця цифра продовжує зростати, чому активно сприяють пільги в межах російських ТОРів, а також запровадження безвізового режиму.

Зверніть увагу! Формуються анклави, де росіяни практично не працюють.

Що відомо про вплив КНДР?

Паралельно Москва залучає до освоєння регіону Північну Корею. Зокрема лише за останній рік на Далекий Схід прибули понад 15 тисяч північнокорейських робітників. Проте неофіційно – до 50 тисяч.

Крім того, російські компанії вже замовили ще 153 тисячі трудових контрактів. Робітники отримують мінімальну оплату, тоді як Пхеньян заробляє до 500 мільйонів доларів щорічно.

Так виникає ситуація, коли дві ядерні держави одночасно зміцнюють позиції на території третьої. Китай формує економічну залежність, КНДР – трудову,

– пояснили у СЗР України.

Обидві країни розв'язують власні проблеми коштом російських ресурсів. А у перспективі зростання китайської присутності та розширення північнокорейських трудових квот може створити конфлікт інтересів між партнерами.

Росія ризикує втратити 40 % власної території – майже сім мільйонів квадратних кілометрів із населенням 7,9 мільйона осіб.

Зауважте! Поступово Далекий Схід перетворюється на арену чужих стратегій.

Що відбувається у відносинах між Пекіном та Москвою?

Росія зокрема переорієнтувалась на Китай у важливому питанні – постачанні нафти. Однак Пекін не зможу замінити європейський ринок. Про це пише Bloomberg.

Міністерство економіки Росії навіть прогнозує, що ціни на газ для Китаю у наступні 3 роки будуть щонайменше на 27% нижчими, ніж для Туреччини та країн Європи.

До повномасштабної війни в Україні "Газпром" отримував основну частину прибутків від експорту в західні країни. Але підписавши контракт з Китаєм, російська компанія все більше залежить від постачань до азійського союзника.

Що ще відомо про відносини Росії та КНДР та Китаю?