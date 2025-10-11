Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на сайт Офісу Президента.

Що сказав Зеленський про нові санкції проти Росії?

Володимир Зеленський зазначив, що Україна продовжує санкційну роботу й предметно координується з партнерами.

"Цінуємо, що українські пропозиції щодо санкцій враховуються партнерами, коли вони готують свої пакети. І обовʼязково беремо санкції наших партнерів для впровадження в українській юрисдикції", – сказав президент.

За словами глави держави, 11 жовтня Україна синхронізувала санкції з Японією, що було закріплено відповідним указом.

У списку санкцій керівники й компанії, які забезпечують прибутками російську воєнну машину, постачають зброю, критичні компоненти, обладнання,

– зазначив Зеленський.

Він також підкреслив, що тільки від червня 2025 року українська сторона ухвалила для нашої юрисдикції вже 8 санкційних пакетів – були синхронізовані санкції із США, Канадою, Великою Британією, Японією та всі пакети санкцій Євросоюзу.

"Загалом 281 фізична і 633 юридичні особи, і це значущі особи. Працюємо й для того, щоб були нові санкційні кроки, зокрема розраховуємо на 19-й пакет санкцій Євросоюзу", – резюмував Володимир Зеленський.

Хто підпав під нові санкції України?

Під санкції потрапили 8 фізичних і 14 юридичних осіб, які причетні до підтримки російської воєнної машини й обходу санкцій.

Серед них:

генеральний директор "Алроси" Павло Маріничев , компанія якого забезпечує російський бюджет прибутками від видобутку алмазів;

, компанія якого забезпечує російський бюджет прибутками від видобутку алмазів; директор Тульського патронного заводу Сергій Лукін ;

; представник північнокорейської компанії KOMID Рім Йон Хьок, який бере участь у постачанні зброї до Росії.

Проти яких фізичних осіб були запроваджені нові українські санкції: дивіться документ

Крім того, санкції застосовані до підприємств російського ОПК, зокрема до "Стауту" й Центру інноваційних технологій та інжинірингу, що постачають електронні компоненти, обладнання й системи зв’язку для російської армії.

Також під санкції потрапила приватна військова компанія "Конвой", яка створена на тимчасово окупованій території України та яку фінансують російський олігарх Аркадій Ротенберг і підсанкційний банк ВТБ.

Проти яких юридичних осіб запровадила санкції Україна: дивіться документ

