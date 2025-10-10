Що відомо про скорочення витрат на літаки?
Фінансування цивільної авіації у 2026 році скоротять з 139,6 мільярдів до 85,7 мільярдів рублів, повідомляє 24 Канал з посиланням на російське ЗМІ "Верстка".
У 2027 році витрати також зменшаться в порівнянні з раніше запланованими показниками – з 109,7 мільярдів до 86,9 мільярдів рублів (падіння на 21%).
Найбільше скорочується держпідтримка російських авіакомпаній на оновлення парків літаків для внутрішніх перевезень. У 2026 році ці субсидії будуть знижені до нуля, тоді як у 2025 році після коригування вони становили 1,3 мільярдів рублів з спочатку запланованих 4,1 мільярда.
Єдиним винятком цієї тенденції стане середньомагістральний пасажирський літак МС-21, який Путін називав конкурентом західних лайнерів. Субсидії на погашення кредитів виробникам таких літаків і деталей до них збільшать у 2026 році на 25% – з 2 мільярдів до 2,5 мільярдів рублів.
Які проблеми є в авіації Росії?
За 2022-25 роки флот цивільної авіації поповнився лише на 13 нових бортів — 12 «суперджетів» і один Ту-214, повідомляє 24 Канал з посиланням на Reuters.
Натомість 2025 року з 15 запланованих пасажирських літаків російські виробники змогли здати перевізникам лише один.
Маючи флот із понад 700 літаків, у якому домінує Airbus (AIR.PA)., та Boeing (BA.N), реактивні літаки, російські авіакомпанії тепер покладаються на складні, непрямі маршрути імпорту для постачання критично важливих компонентів.
Що відомо про проблеми в інших галузях Росії?
Західні санкції проти Росії б'ють по всіх фронтах. Росія змушена імпортувати морепродукти через проблеми в рибній галузі, а найбільший виробник сільськогосподарської техніки планує скоротити виробництво. Також є проблеми в енергосекторі.
Вугільну галузь Росії "затягує" криза, з очікуваними збитками понад 300 мільярдів рублів у 2025 році. Криза спричинена зниженням експорту, санкціями та низькими світовими цінами на енергетичне вугілля.
Російська целюлозно-паперова промисловість також зазнає глибокої кризи, зростають борги та судові позови, заводи в Росії затримують зарплату. Найбільший лісопромисловий холдинг "Сегежа Групп" задекларував чистий борг у 147,9 мільярда рублів.