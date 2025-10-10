Что известно о сокращении расходов на самолеты?

Финансирование гражданской авиации в 2026 году сократят с 139,6 миллиардов до 85,7 миллиардов рублей, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское СМИ "Верстка".

В 2027 году расходы также уменьшатся по сравнению с ранее запланированными показателями – со 109,7 миллиардов до 86,9 миллиардов рублей (падение на 21%).

Больше всего сокращается господдержка российских авиакомпаний на обновление парков самолетов для внутренних перевозок. В 2026 году эти субсидии будут снижены до нуля, тогда как в 2025 году после корректировки они составляли 1,3 миллиардов рублей из первоначально запланированных 4,1 миллиарда.

Единственным исключением этой тенденции станет среднемагистральный пассажирский самолет МС-21, который Путин называл конкурентом западных лайнеров. Субсидии на погашение кредитов производителям таких самолетов и деталей к ним увеличат в 2026 году на 25% – с 2 миллиардов до 2,5 миллиардов рублей.

Какие проблемы есть в авиации России?

За 2022-25 годы флот гражданской авиации пополнился лишь на 13 новых бортов - 12 "суперджетов" и один Ту-214, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Зато в 2025 году из 15 запланированных пассажирских самолетов российские производители смогли сдать перевозчикам только один.

Имея флот из более 700 самолетов, в котором доминирует Airbus (AIR.PA)., и Boeing (BA.N), реактивные самолеты, российские авиакомпании теперь полагаются на сложные, непрямые маршруты импорта для поставки критически важных компонентов.

Что известно о проблемах в других отраслях России?