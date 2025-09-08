Какие проблемы в бумажной отрасли России?

На ведущих российских предприятиях по производству бумаги растут долги. Заводы работают с убытками и получают многочисленные судебные иски, сообщает 24 Канал со ссылкой на Службу внешней разведки.

По информации разведки, многие производства бумажно-целлюлозной отрасли вынуждены остановить работу, работники не получают заработную плату вовремя, некоторых вообще увольняют без всяких выплат.

В частности крупнейший лесопромышленный холдинг ПАО "Сегежа Групп" задекларировал чистый долг в 147,9 миллиарда рублей, несмотря на то, что его выручка в 2024 году выросла на 15% и составила 101,9 миллиарда рублей,

– отмечают в разведке.

Предприятию удалось в июне 2025 года привлечь инвестиции на 113 миллиардов рублей, однако это не спасло от убытков и судебных исков.

Так, только в Ленинградской области против компании подали более 300 арбитражных исков, общая сумма который оценивается в 72 миллиарда рублей.

В кризисе находятся и многие другие предприятия в разных регионах России. В частности, проблемы наблюдаются у крупнейшего производителя фанеры республики Коми – ООО "ФК Жешарт".

Чистые убытки компании по итогам прошлого года составили 1,1 миллиарда рублей.

Это почти в два раза больше, чем было в 2023 году, когда убытки составили 584 миллиарда рублей.

Кризис в российской целлюлозно-бумажной отрасли является отражением общих проблем экономики России: падение инвестиционной привлекательности, санкционное давление, рост кредитной нагрузки и отток кадров,

– отмечает разведка.