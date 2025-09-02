Почему сократилось производство масла?

В России резко сократилось производство подсолнечного масла – до 6,94 миллиона тонн, упал также показатель всего объема производства растительных масел, сообщает 24 Канал со ссылкой на российское издание.

Такие показатели связаны с простоем части заводов, арендная плата которых в феврале составила минус 20%. Согласно данным OleoScope, общий объем переработки в России за год сократился на 5,7% – до 26,3 миллиона тонн.

Экономика переработки работает в убыток из-за увеличения стоимости семян, стагнации мировых цен, укрепления рубля и действующих пошлин. В целом ухудшение экономики делает производство подсолнечного масла неинтересным для бизнеса,

– пишут в издании.

Так, в марте об остановке двух предприятий в Краснодарском крае общей мощностью 3,2 тысячи тонн в сутки сообщила одна из крупнейших агропромышленных компаний России – "Эфко". Также известно, что некоторые масличные заводы продолжают работать "в минус" более полугода.

В условиях огромных затрат на войну против Украины, санкций и падения производства в других отраслях производство многих видов агропродукции становится нерентабельным, что приводит к банкротству и закрытию предприятий. В этом году убытки масличных заводов достигли 20%, что ведет к их остановке,

– сообщили в Центре противодействия дезинформации.

Заметьте! Также в России продолжают расти цены на большинство продуктов, а правительство вынуждено наращивать импорт масла, картофеля и других продуктов.

Какие проблемы имеет агропромышленный сектор России?