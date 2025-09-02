Сейчас экономические проблемы не способны повлиять на мнение диктатора о конце войны, рассказал 24 Каналу экономист Владислав Жуковский. Однако впоследствии все может кардинально измениться.

Из-за чего Путин может закончить войну?

Экономика сейчас является болезненной точкой России. Уменьшение доходов от нефти на газа, увеличение военных расходов, санкции и украинские дипстрайки – все это приводит к критическому состоянию экономики. Многие аналитики считают, что именно это может заставить Владимира Путина закончить войну.

В ближайшей перспективе – полгода, год – необходимости останавливать войну по экономическим причинам у Путина пока нет. Он искренне считает, что еще есть печатный станок, потенциал ослабления рубля, чтобы хоть какие-то вернуть норму доходности для российской экономики,

– пояснил Владислав Жуковский.

Сейчас окружение российского диктатора прекрасно понимают, что экономическая ситуация в России – критическая, она просто начинает разрушаться. Даже по официальным данным, которые любят приукрашивать, темпы роста экономики за июнь – 0,04%, и улучшаться такая тенденция совсем не будет.

"Чиновники сидят с угрюмыми лицами, потому что понимают, что это им получать на орехи от сотен крупных компаний, которые просят денег для поддержки. А денег в минфине нет, их разве печатать, разгоняя инфляцию. В этом смысле экономика разрушается. Но означает ли, что через условно полгода придется заканчивать войну? Отнюдь", – подчеркнул экономист.

Дело в том, что нет ни одного человека, который смог бы убедить Путина закончить войну из-за экономических проблем. Это просто его не беспокоит. Хотя российский диктатор в последнее время и сам заговорил, что проблемы все же есть. И сразу же начал убеждать население, что ситуация улучшится, а расходы на войну, мол, будут сокращать. Впрочем, экономист считает, что на самом деле военные расходы России в следующем году вырастут до 16 триллионов рублей в противовес 13 триллионам в этом году.

Поскольку деньги больше негде взять, их будут "выкачивать" из всех гражданских отраслей: медицина, ЖКХ, малый бизнес, сельского хозяйства и тому подобное.

"Несмотря на все вероятным сценарием остается расширение военных расходов. То есть пока экономика не остановит боевые действия. Власть четко понимает, что население будет терпеть и дальше", – заметил Жуковский.

В то же время кое-что все же может реально повлиять на Путина в вопросе окончания войны. Ускорить этот процесс могут жесткие действия по снижению ценового потолка на нефть со стороны ЕС и США, а также увеличение нефтедобычи со стороны стран ОПЕК+, что уже происходит.

Именно это может создать такие проблемы, что в следующем году нефтегазовые доходы России будут составлять не более 5 – 6 триллионов. Тогда властям придется проводить шоковую девальвацию, что в свою очередь приведет к огромной социально-политической нестабильности с риском "голодных бунтов".

Что известно об экономических проблемах России?