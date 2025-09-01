Как упали прибыли "Роснефти"?

Гендиректор российской компании "Роснефть" Игорь Сечин сообщил о падении прибыли до 245 миллиардов рублей, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

Смотрите также Путин может потерять экспорт нефти и деньги: стратег по энергетике назвал 3 точки, куда надо бить

По его словам, это произошло из-за низких цен на нефть, которые были вызваны увеличением добычи Саудовской Аравией и другими странами ОПЕК. Эти комментарии, по версии издания, стали первыми за несколько месяцев признаками беспокойства России относительно стратегии ОПЕК+ об ускорении роста добычи.

Организация стран-экспортеров нефти и ее союзники во главе с Россией, группа, известная как ОПЕК+, в течение нескольких лет сокращали добычу, чтобы поддержать цены на нефть. Группа, которая добывает около половины мирового объема нефти, в этом году изменила курс, пытаясь вернуть себе долю рынка.

Сечин заявил, что профицит на мировом рынке нефти, по данным "Роснефти" и ведущих энергетических агентств, достигнет 2,6 миллиона баррелей в день в четвертом квартале, уменьшив его до 2,2 миллиона баррелей в день в 2026 году.

Какая цена нефти сейчас? По состоянию на 29 августа, цена нефти Brent составляла 67,60 доллара за баррель, WTI – 64,21 доллара, а Urals – 62,22 доллара за баррель. Цены на нефть колеблются из-за украинских атак на российские терминалы и геополитической неопределенности, но ожидается их снижение из-за сезонных факторов и роста поставок ОПЕК+.

Как Россия теряет доходы от нефти?