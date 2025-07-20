Однако Европе нужно ограничить теневой флот России, принять эмбарго на российский газ, в частности, сжиженный, что значительно ограничит российские доходы. Такое мнение 24 Каналу озвучила основательница и директор общественной организации Razom We Stand Светлана Романко.

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Как можно сильнее ударить по России?

Светлана Романко отметила, что без санкций США существенного прогресса в снижении экспорта российской нефти на мировые рынки не произойдет. Сам экспорт оценивается в 200 миллиардов евро только за 2024 год. Это огромные нефтяные доходы России.

Страны Большой семерки на следующей встрече должны обязательно рассмотреть вопрос снижения прайс-кэпа и довести его до приемлемого размера. Влияние Евросоюза здесь будет достаточно небольшое.

Но они могут сделать влияние сильнее, если будут полноценно мониторить обход санкций, в частности, нефтяных, если полностью запретят теневой флот России, его принятия в европейских портах. Потому что здесь Европа имеет огромные рычаги влияния, может их активировать еще до заседания G7,

– подчеркнула основательница Razom We Stand.

Кроме того, нужна немедленная синхронизация этих санкций со странами Большой семерки. ЕС после этого пакета должен сразу инициировать внеочередное заседание G7 и рассматривать это с ними.

Однако в этом пакете санкций нет эмбарго на российский газ, в частности, сжиженный. И вряд ли оно будет в 19-м пакете.

Но, к сожалению, Евросоюз относительно газа сейчас полностью перешел на законодательство, которое должно понемногу вытеснить российский газ с европейского рынка до 2026 года. До июня – на короткие контракты. До января 2028 года – на длинные контракты. Это очень долгий срок,

– объяснила Романко.

Это законодательство сейчас фактически заменяет санкции на российский сжиженный газ. Однако все равно стоит требовать санкции на те рынки, где ЕС может ограничить российские доходы. Евросоюз покупает российский газ. Таким образом можно нанести гораздо больший материальный ущерб российским интересам. Нужно сделать полный запрет российского газа, в частности, сжиженного.