Как сообщила глава европейской дипломатии, Кая Каллас, Европа еще больше сокращает российский бюджет, ведь 105 кораблей теневого флота Кремля будут преследоваться в дальнейшем, а доступ российских банков к финансированию будет ограничиваться, передает 24 Канал.