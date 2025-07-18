Що передбачає новий пакет санкцій проти Росії?

Як повідомила голова європейської дипломатії, Кая Каллас, Європа ще більше скорочує російський бюджет, адже 105 кораблів тіньового флоту Кремля будуть переслідуватися надалі, а доступ російських банків до фінансування буде обмежуватися, передає 24 Канал.

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