Какую предельную цену предлагают на нефть?

Все элементы нового санкционного пакета якобы уже согласовали, хотя одна страна ЕС до сих пор имеет техническое предостережение относительно новой предельной цены на российскую нефть. Послы планируют достичь полного согласия накануне встречи глав МИД в Брюсселе, на которой могут официально одобрить санкции, сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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По информации источников, представители ЕС согласовали также динамический механизм определения предельной цены на нефть из России:

Еврокомиссия предложила плавающий потолок, который будет на 15% ниже средней рыночной цены на нефть за последние три месяца.

Сообщается, что начальный потолок может составить около 47 долларов за баррель, в расчете из средней цены на российскую нефть за последние 22 недели минус 15%.

В дальнейшем ценовой потолок планируют пересматривать каждые 6 месяцев, а не каждый квартал, как предлагалось ранее.

Стоит знать! Предельный предел запрещает торговать российской нефтью морем, если ее цена превышает этот потолок, а также запрещает судоходным и страховым компаниям обслуживать соответствующие грузы.

Какие еще ограничения планирует Евросоюз?

Предельная цена на российскую нефть была согласована странами G7 в декабре 2022 года, чтобы ограничить доходы России, которые она использует на финансирование войны против Украины. Нынешний потолок в 60 долларов за баррель неактуален из-за падения нефтяных котировок.

Кроме снижения предельной цены на нефть, в 18-м пакете санкций предлагают:

запрет на транзакции, связанные с трубопроводами "Северного потока",

санкции против российского НПЗ в Индии,

ограничения против двух китайских банков,

реестр флагов, которые Россия использует для "теневого флота".

Важно! По данным издания, Словакия согласилась на новые ограничения, хотя до сих пор выступала против нового пакета санкций. Однако она все еще ждет гарантий от Еврокомиссии по постепенному отказу от российского газа. Санкции же вступят в силу только при единодушном согласии всех стран ЕС.