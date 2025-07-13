Такое мнение 24 Каналу высказал народный депутат от "Слуги народа" Олег Дунда, заметив, что Трамп не введет санкции против главного партнера страны-агрессора, поэтому они не будут действенными. Визжать в Кремле будут от другого, и это может сделать именно украинское оружие.

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Что повлечет реально большие проблемы в России?

По словам народного депутата от "Слуги народа", вопрос санкций против России остается открытым, а по поставкам оружия от США, Трамп может это анонсировать, но в небольшом количестве. Важно понимать, что президент США имеет одно свойство – даже в течение дня противоречить самому себе, поэтому он не предсказуем.

Однако Дунда отметил, что никакие санкции и даже знаменитый законопроект Линдси Грэма и Ричарда Блюменталя, который подписали 85 сенаторов, не изменят ситуацию с экономическим бюджетом страны-агрессора. Ведь Трамп никогда не введет пошлины в размере 500% на Китай, который является основным партнером России.

Лучшие санкции – это украинское оружие. Российский бюджет прежде всего держится на нефтяной трубе. То есть на нефтепроводах, которые доставляют нефть в Балтийское и Черное моря. Соответственно, если мы и дальше будем привлекать удары по веткам поставки нефти в порты, это будет бить по возможности России поставлять ее и получать экспортные доходы. Тогда услышим крик и визг от Лаврова, Рябкова, Путина и Мединского,

– подчеркнул он.

Кстати, главным трейдером российской нефти называют Муртаза Лакхани. Только одна его компания в ОАЭ приобрела 369 партий нефти в “Роснефти” с 2022 по начало 2025 года. Несмотря на санкции, его флот продолжает работать. Танкеры меняют имена, флаги, исчезают с радаров.