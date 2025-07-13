Таку думку 24 Каналу висловив народний депутат від "Слуги народу" Олег Дунда, зауваживши, що Трамп не запровадить санкції проти головного партнера країни-агресорки, тому вони не будуть дієвими. Верещати в Кремлі будуть від іншого, і це може зробити саме українська зброя.

Дивіться також "Голову відрізати, на піки посадити": ГУР перехопило звірячий наказ російського командира

Що спричинить реально великі проблеми в Росії?

За словами народного депутата від "Слуги народу", питання санкцій проти Росії залишається відкритим, а щодо постачання зброї від США, Трамп може це анонсувати, але в невеликій кількості. Важливо розуміти, що президент США має одну властивість – навіть протягом дня суперечити самому собі, тому він не передбачуваний.

Однак Дунда наголосив, що жодні санкції і навіть славнозвісний законопроєкт Ліндсі Грема та Річарда Блюменталя, який підписали 85 сенаторів, не змінять ситуацію з економічним бюджетом країни-агресорки. Адже Трамп ніколи введе мита у розмірі 500% на Китай, який є основним партнером Росії.

Найкращі санкції – це українська зброя. Російський бюджет насамперед тримається на нафтовій трубі. Тобто на нафтопроводах, які доставляють нафту до Балтійського та Чорного морів. Відповідно, якщо ми й далі будемо залучати удари по гілках постачання нафти до портів, це буде бити по можливості Росії постачати її та отримувати експортні доходи. Тоді почуємо крик і вереск від Лаврова, Рябкова, Путіна та Мединського,

– наголосив він.

До речі, головним трейдером російської нафти називають Муртаза Лакхані. Лише одна його компанія в ОАЕ придбала 369 партій нафти у “Роснєфті” з 2022 по початок 2025 року. Попри санкції, його флот продовжує працювати. Танкери змінюють імена, прапори, зникають із радарів.