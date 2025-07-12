Повідомляє 24 Канал з посиланням на ГУР МО України.

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Який наказ російського командира перехопило ГУР?

10 липня 2025 року ГУР перехопило кривавий наказ одного із командирів 155 окремої бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії.

На оприлюдненому аудіозаписі командир 2 десантно-штурмової роти з використанням нецензурної лексики наказує катувати українських військовополонених.

ГУР перехопило наказ російського командира: дивіться відео (Увага! Присутня нецензурна лексика)

Голову відрізати, на піки посадити, викинути н***й,

– наказує російський командир.

Наразі саме 155 бригада веде бойові дії на території Сумської області.

Що відомо про 155 бригаду Росії?

155 бригада відома вчиненням численних воєнних злочинів під час окупації Київської області, а також на інших напрямках фронту.

В ході бойових дій 155 бригада неодноразово зазнавала колосальних втрат, що змусило Кремль поповнювати його новобранцями серед мобілізованих.

Сили оборони неодноразово завдавали високоточних ударів по пунктах управління 155 бригади. Зокрема, 2 липня було атаковано її штаб на Курщині. Внаслідок атаки було знищено комбрига полковника Сергія Ільїна.

Зауважимо, що попри нелюдські тортури та вбивства полонених українських військових та цивільних, 155 бригада є одним з "улюблених" підрозділів Володимира Путіна. Її прапор гордо демонстрували під час пресконференції глави Кремля в грудні 2024 року.

"Страти та катування, скоєні солдатами і ватажками привілейованої у Кремлі російської 155 окремої бригади головорізів, вкотре доводять: воєнні злочини – свідома, цілеспрямована, схвалена політика держави-агресора Росії, а отже 155 бригада підлягає пріоритетному знищенню на полі бою", – резюмували у ГУР.