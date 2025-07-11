Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на главу Урмарського муніципального округу Василя Шигильдєєва.
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Ймовірно, загинув під час удару по Курщині
Інформацію про похорон російського військового підтвердив Василь Шигильдєєв. Полковника Сергія Ільїна поховали у селі Мусірми в Чуваській республіці Росії. Проте причини смерті в офіційних повідомленнях не вказано.
OSINT-проєкт russian Officers Killed in Ukraine повідомив, що Ільїн міг загинути внаслідок удару Сил оборони по командному пункту в селищі Коренево, що у Курській області Росії, 2 липня. Цей удар української армії спричинив втрати серед російського командування.
155 окрема бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії неодноразово фігурувала у бойових діях проти України, зокрема під час боїв під Вугледаром на Донеччині.
Нагадаємо, 2 липня Сили оборони завдали удару по центру управління окупантів у Коренево. Було ліквідовано низку високопоставлених окупантів. Серед них – генерал-майор Михайло Гудков, заступник командувача військово-морського флоту Росії.