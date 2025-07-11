Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на главу Урмарського муніципального округу Василя Шигильдєєва.

Читайте також У Росії плачуть, що разом із Гудковим було знищено майже усе керівництво 155-ої бригади

Ймовірно, загинув під час удару по Курщині

Інформацію про похорон російського військового підтвердив Василь Шигильдєєв. Полковника Сергія Ільїна поховали у селі Мусірми в Чуваській республіці Росії. Проте причини смерті в офіційних повідомленнях не вказано.

OSINT-проєкт russian Officers Killed in Ukraine повідомив, що Ільїн міг загинути внаслідок удару Сил оборони по командному пункту в селищі Коренево, що у Курській області Росії, 2 липня. Цей удар української армії спричинив втрати серед російського командування.

So it’s 4 in total confirmed killed high ranking officers in that strike on the 155th Guards Naval Infantry Brigade:

Major General Mikhail Evgenyevich Gudkov

Colonel Sergey Yuryevich Ilin

Colonel Leonid Nikolayevich Bashkardin

Colonel Nariman Shamsutdinovich Shikhaliev pic.twitter.com/NZJPH5nSWY — KIU ✪ Russian Officers killed in Ukraine (@KilledInUkraine) July 10, 2025

155 окрема бригада морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії неодноразово фігурувала у бойових діях проти України, зокрема під час боїв під Вугледаром на Донеччині.

Нагадаємо, 2 липня Сили оборони завдали удару по центру управління окупантів у Коренево. Було ліквідовано низку високопоставлених окупантів. Серед них – генерал-майор Михайло Гудков, заступник командувача військово-морського флоту Росії.