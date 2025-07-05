Це "найжирніша" втрата окупаційного війська за посадовим рівнем з початку повномасштабного вторгнення. Відомо, що Гудкова призначили заступником командувача ВМФ Росії лише у березні 2025 року. До цього він очолював 155 бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту. Саме по командному центру цієї бригади було завдано удару на початку липня, передає 24 Канал.

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На "концерт Кобзона" вирушило усе керівництво 155-ої

Зазначається, що разом із Михайлом Гудковим загинуло ще з десяток офіцерів.

Російський воєнблогер Євген Гольман стверджує, що разом із колишнім комбригом російської 155-ї бригади Гудковим було знищено фактично все її керівництво.

Нам чомусь ніхто не каже, що все керівництво 155-ї бригади загинуло. Чотири "Хом'яки" прилетіло чітко в ціль, тому що ми не маємо роботи РЕРа,

– скаржиться пропагандист на відео.

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Під "хом'яками" він, ймовірно, має на увазі ракети, випущені з установок HIMARS.

Нагадаємо, що 155-та бригада морської піхоти відома своїми воєнними злочинами в Україні, зокрема катуваннями і вбивства військовополонених.

Ця бригада отримала назву "Чорна смерть" через колосальні втрати. Гудкова називали "Серпом", оскільки той відправляв підрозділи на штурм без підтримки.

На момент жовтня 2024 року повідомлялося, що бригада "героя Росії" Гудкова втратила 80% свого особового складу в боях за Вугледар, що складає приблизно 2,4 тисячі осіб.