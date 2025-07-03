Загибель Гудкова підтвердили у Росії. Усе, що відомо про російського генерала Гудкова, та чому він справді "жирна ціль" – розповідає 24 Канал.

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Михайло Гудков ліквідований у Курській області

У Росії офіційно визнали – заступник командувача військово-морського флоту Росії Михайло Гудков був ліквідований у Курській області разом з кількома іншими російськими бійцями.

Відомо, що у день загибелі генерал перебував на пункті управління в Корєнєво. Там, ймовірно, відбувся обстріл, у результаті якого загинули близько 10 людей – багато хто був старшими офіцерами російської армії.

Російські джерела не уточнюють, як саме помер Гудков, а пишуть лише "загинув на фронті".



Російські джерела повідомляють про смерть Гудкова / Скриншот 24 Каналу

Життєвий шлях російського окупанта

Михайло Гудков є випускником Новосибірського вищого військового командного училища. За свою кар'єру він дослужився до генерал-майора, навіть отримав звання "героя Росії" та "героя Примор'я". Окупант обіймав посаду заступника головнокомандувача ВМФ Росії. Також Михайло Гудков був командиром 155-ї окремої гвардійської бригади морської піхоти. У момент загибелі від, ймовірно навідувався до своїх "однополчан".

Як повідомив губернатор російського Примор'я Олег Кожемяко, Гудков навіть обіймаючи високу посаду, не припиняв особисто виїжджати на позиції російських морпіхів. Під час одного з таких візитів українські захисники ліквідували генерал-майора. Губернатор опублікував відеоспогад про Михайла Гудкова під пісню російського виконавця Газманова.

Що відомо про 155-ту бригаду або "Чорну смерть", яку очолював Гудков

155-та бригада є однією з найбільш активних російських бойових одиниць у війні проти України. За даними ЗМІ, Гудков зокрема віддавав накази підлеглим розстрілювати українських військовополонених.

Раніше 155-ті воювали у Донецькій області, зокрема базувалися біля Оленівки. 155 бригада є справжнім відзеркаленням всієї російської армії і її керівництва. Вона отримала назву "Чорна смерть" не через професіоналізм, а навпаки – через колосальні втрати.

Їх командира, називали "Серпом", оскільки той відправляв підрозділи на штурм без підтримки. Йшлося саме про Михайла Гудкова. До речі, він став одним з поранених після руйнівного удару українського HIMARS по позиціях його бригади. В результаті прицільного удару тоді загинуло 19 осіб, зокрема замкомбрига Роман Кожухов.

На момент жовтня 2024 року повідомлялося, що бригада "героя Росії" Гудкова втратила 80% свого особового складу в боях за Вугледар, що складає приблизно 2,4 тисячі осіб.