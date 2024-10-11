Таким чином бригада втратила близько 80% своїх військових. Про це повідомляють російські ЗМІ, передає 24 Канал.

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Що відомо про 155 бригаду

За інформацією ЗМІ, 155 бригада морської піхоти бере участь у війні проти України з початку вторгнення. Окупанти з цієї бригади воювали в Київській області, після чого відступили в Білорусь, а згодом були перекинуті до Донецької області.

Проросійські воєнкори вже в листопаді 2022 року повідомляли про значні втрати бригади, коли 155 билася поблизу села Павлівка, що знаходиться за три кілометри від Вугледара. Тоді окупанти заявили, що втрачали по 300 солдатів за чотири дні.

Міністерство оборони країни-агресора запевняло, що втрати бригади за 10 днів наступу під Павлівкою не перевищували 1% убитими і 7% пораненими.

Водночас російські ЗМІ зазначають, що історія 155 бригади є "наочною ілюстрацією виснаження російських з'єднань, які воюють на найскладніших ділянках фронту".

У фільмі Російської служби BBC йдеться про те, що втрати елітної 155-ї бригади морської піхоти Тихоокеанського флоту Росії становлять приблизно 2,4 тисячі осіб. Таким чином, бригада втратила близько 80% особового складу, з початкових 3000 військових залишилося лише 600.