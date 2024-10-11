Про це повідомила заступниця голови української місії при ОБСЄ Наталія Костенко на засіданні Форуму безпекового співробітництва ОБСЄ.

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Російське військове керівництво покладається на тактику "гарматного м'яса", демонструючи, що воно може досягати прогресу тільки ціною, яку будь-яка інша країна визнала б неприйнятною,

– зазначила Костенко.

Вона зауважила, що підрахунки свідчать про жахливу статистику – "кожні 2,5 квадратних метри російського просування в Україні вартують ворогу життя одного солдата".

Росі виснажує свою армію

У приклад вона навела Вугледарську кампанію, де російська армія активно застосовувала "м'ясні штурми". Окупанти намагались захопити місто 2 роки із переважаючою кількістю живої сили, артилерії та авіації. Зрештою, вони захопили руїни.

Також за словами Костенко, українські військові продовжують виявляти та знищувати військові штаби російсько-окупаційних військ, шляхи логістики та зв'язку, склади з боєприпасами. Так, минулого тижня успішно знищено командні пункти 35-ї та 27-ї мотострілецьких бригад, а також командний пункт 2-ї загальновійськової армії Росії.

Знищувати вдається і унікальні "розробки" ворога. Зокрема, нещодавно Сили оборони України успішно знищили російську РЛС "Небо-М", який входить до складу багатофункціональної радіолокаційної системи, призначеної для виявлення літаків 5-го покоління та запусків балістичних ракет дальнього радіуса дії.