Таким образом бригада потеряла около 80% своих военных. Об этом сообщают российские СМИ, передает 24 Канал.

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Что известно о 155 бригаде

По информации СМИ, 155 бригада морской пехоты участвует в войне против Украины с начала вторжения. Оккупанты из этой бригады воевали в Киевской области, после чего отступили в Беларусь, а затем были переброшены в Донецкую область.

Пророссийские военкоры уже в ноябре 2022 года сообщали о значительных потерях бригады, когда 155 сражалась вблизи села Павловка, что находится в трех километрах от Угледара. Тогда оккупанты заявили, что теряли по 300 солдат за четыре дня.

Министерство обороны страны-агрессора уверяло, что потери бригады за 10 дней наступления под Павловкой не превышали 1% убитыми и 7% ранеными.

В то же время российские СМИ отмечают, что история 155 бригады является "наглядной иллюстрацией истощения российских соединений, которые воюют на самых сложных участках фронта".

В фильме Русской службы BBC говорится о том, что потери элитной 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота России составляют примерно 2,4 тысячи человек. Таким образом, бригада потеряла около 80% личного состава, из первоначальных 3000 военных осталось лишь 600.