Это самая "жирная" потеря оккупационного войска по должностному уровню с начала полномасштабного вторжения. Известно, что Гудкова назначили заместителем командующего ВМФ России только в марте 2025 года. До этого он возглавлял 155 бригаду морской пехоты Тихоокеанского флота. Именно по командному центру этой бригады был нанесен удар в начале июля, передает 24 Канал.

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На "концерт Кобзона" отправилось все руководство 155-ой

Отмечается, что вместе с Михаилом Гудковым погибло еще с десяток офицеров.

Российский военблогер Евгений Гольман утверждает, что вместе с бывшим комбригом российской 155-й бригады Гудковым было уничтожено фактически все ее руководство.

Нам почему-то никто не говорит, что все руководство 155-й бригады погибло. Четыре "Хомяка" прилетели четко в цель, потому что мы не имеем работы РЕРа,

– жалуется пропагандист на видео.

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Под "хомяками" он, вероятно, имеет в виду ракеты, выпущенные из установок HIMARS.

Напомним, что 155-я бригада морской пехоты известна своими военными преступлениями в Украине, в частности пытками и убийствами военнопленных.

Эта бригада получила название "Черная смерть" из-за колоссальных потерь. Гудкова называли "Серпом", поскольку тот отправлял подразделения на штурм без поддержки.

На момент октября 2024 года сообщалось, что бригада "героя России" Гудкова потеряла 80% своего личного состава в боях за Угледар, что составляет примерно 2,4 тысячи человек.