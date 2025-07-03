Разом із Гудковим загинули ще з десяток офіцерів, зокрема капітан 2 рангу Наріман Шіхалієв, передає 24 Канал.

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Найжирніша ціль з початку вторгнення

Михайло Гудков – найвища втрата для збройних сил Росії за посадою з початку повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Гудков став заступником головнокомандувача Військово-морського флоту Росії в березні 2025 року.

Раніше він очолював 155-у бригаду морської піхоти Тихоокеанського флоту. Ця сумнозвісна бригада відома воєнними злочинами, зокрема жорстокими вбивства українських військовополонених.

Зауважимо, що українські сили за понад 3 роки повномасштабної війни ліквідували низку російських генералів та командувачів. Втім, жоден з них не був за посадовим рівнем вищий за Гудкова.

Так, наприклад, у грудні 2024 року у Москві підірвали начальника військ радіаційного, хімічного і біологічного захисту генерал-лейтенант Ігор Кирилов. За званням, він вищий за Гудкова, але його посада та повноваження були вужчими.