У Росії влаштували справжній плач за ліквідованим генералом. У Кремлі погрожують відплатою, а обивателі шоковані, що "цінний кадр" прибрали просто у серці країни-агресорки, передає 24 Канал.

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Десятка знищених генералів-злочинців

Окрім Кіріллова, Росія за час повномасштабного вторгнення втрачала й інших генералів.

Так, у 2023 році відправився на той світ заступник командувача Південного військового округу генерал-лейтенант Олег Цоков. По Цокову прилетіли крилаті ракети Storm Shadow, коли він був поблизу Бердянська Запорізької області.

Цей "кадр" був одним із керівників окупаційної армії на Півдні. Також він мав медалі за окупації Криму і участь у війні в Сирії.

Його колегу – командувача 49-ї загальновійськової армії генерал-лейтенанта Якова Резанцева – ліквідували у березні 2022 року. Тоді ЗСУ вдарили по командному пункту 49-ї загальновійськової армії Росії біля села Чорнобаївка Херсонської області.

Генерал-майор Андрій Суховецький став першим генералом, чию загибель офіційно визнали у Росії. Він полинув на концерт Кобзона у лютому 2022 року під Маріуполем.

Цей офіцер був заступником командувача 41-ї загальновійськової армії. Його смерть стала одним із перших значних ударів по окупаційному війську.

Генерал-майор Сергій Горячев, який був начальником штабу 35-ї загальновійськової армії, загинув у 2023 році внаслідок прильоту ракети у Запорізькій області. Його смерть послабила керування російськими військами на Запоріжжі.

Із генерал-майором Олегом Мітяєвим розібралися в березні 2022 року бійці полку "Азов" під час боїв у Маріуполі. Мітяєв командував 150-ю мотострілецькою дивізією, яка була сформована у 2016 році спеціально для вторгнення в Україну.

Генерал-майора Володимира Фролова ліквідував у березні 2022 року український снайпер. Він був заступник командувача 8-ї загальновійськової армії і керував військами у Маріуполі.

Генерал-майора Павла Клименка наздогнав FPV-дрон біля Красногорівки на Донбасі у листопаді 2024 року. Він командував 5-ї окремою мотострілецькою бригадою імені Олександра Невського. "Прославився" організацією катувального концтабору у Донецьку, де вбили американця Рассела Бентлі та мобілізованого вчителя музики з окупованої Донеччини.

Генерал-майор Андрій Колесников обіймав посаду командувача 29-ї загальновійськової армії. Був ліквідований у березні 2022 року.

Генерал-майор Роман Кутузов, начальник 1-го армійського корпусу окупаційних військ у Донецьку, загинув у червні 2022 року поряд із трасою "Бахмут-Лисичанськ" у Луганській області. Має звання героя Росії. Його смерть стала ударом по операціях на Сході України.