В России устроили настоящий плач по ликвидированному генералу. В Кремле угрожают возмездием, а обыватели шокированы, что "ценный кадр" убрали прямо в сердце страны-агрессора, передает 24 Канал.

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Десятка уничтоженных генералов-преступников

Кроме Кириллова, Россия за время полномасштабного вторжения теряла и других генералов.

Так, в 2023 году отправился на тот свет заместитель командующего Южного военного округа генерал-лейтенант Олег Цоков. По Цокову прилетели крылатые ракеты Storm Shadow, когда он был вблизи Бердянска Запорожской области.

Этот "кадр" был одним из руководителей оккупационной армии на Юге. Также он имел медали за оккупации Крыма и участие в войне в Сирии.

Его коллегу – командующего 49-й общевойсковой армии генерал-лейтенанта Якова Резанцева – ликвидировали в марте 2022 года. Тогда ВСУ ударили по командному пункту 49-й общевойсковой армии России возле села Чернобаевка Херсонской области.

Генерал-майор Андрей Суховецкий стал первым генералом, чью гибель официально признали в России. Он полетел на концерт Кобзона в феврале 2022 года под Мариуполем.

Этот офицер был заместителем командующего 41-й общевойсковой армии. Его смерть стала одним из первых значительных ударов по оккупационному войску.

Генерал-майор Сергей Горячев, который был начальником штаба 35-й общевойсковой армии, погиб в 2023 году в результате прилета ракеты в Запорожской области. Его смерть ослабила управление российскими войсками в Запорожской области.

С генерал-майором Олегом Митяевым разобрались в марте 2022 года бойцы полка "Азов" во время боев в Мариуполе. Митяев командовал 150-й мотострелковой дивизией, которая была сформирована в 2016 году специально для вторжения в Украину.

Генерал-майора Владимира Фролова ликвидировал в марте 2022 года украинский снайпер. Он был заместителем командующего 8-й общевойсковой армии и руководил войсками в Мариуполе.

Генерал-майора Павла Клименко настиг FPV-дрон возле Красногоровки на Донбассе в ноябре 2024 года. Он командовал 5-й отдельной мотострелковой бригадой имени Александра Невского. "Прославился" организацией пыточного концлагеря в Донецке, где убили американца Рассела Бентли и мобилизованного учителя музыки из оккупированной Донецкой области.

Генерал-майор Андрей Колесников занимал должность командующего 29-й общевойсковой армии. Был ликвидирован в марте 2022 года.

Генерал-майор Роман Кутузов, начальник 1-го армейского корпуса оккупационных войск в Донецке, погиб в июне 2022 года рядом с трассой "Бахмут-Лисичанск" в Луганской области. Имеет звание героя России. Его смерть стала ударом по операциям на Востоке Украины.