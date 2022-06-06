Уже к вечеру того же дня официально написали, что соответствующие публикации подтвердились. Поэтому призвали и дальше верить в наших Героев из ВСУ.

Недавно ВСУ ликвидировали подполковника спецполка имени Ахмата Кадырова Заура Димаева

Какими войсками командовал Роман Кутузов

В Стратегическом комитете ВСУ написали, что этот генерал-майор был командующим корпусом войск донецкой пророссийской квазиреспублики. Однако теперь, по словам наших воинов, он уже "денацифицирован и демилитаризован".

Ликвидированный враг имел позывной "Туман". Но, вероятно, последний раз к нему так обратились вблизи трассы Артемовск – Лисичанск в Попаснянском районе Луганской области. Именно там его уничтожили.

Плач за оккупантом выразили даже в Госдуме

В главном "законотворческом" органе страны-террористки в тот же день уже отреагировали и это трагическое для них событие. Депутат Госдумы России Дмитрий Саблин сказал, что ему очень тяжело терять друга.

Не договорили, не завершили начатое. Не успел передать тебе поздравления от друзей и отдать собранную помощь. Вечная память новоприставленному воину Роману,

– оплакивал оккупанта российский депутат.

Генерал-майор до и после полномасштабного вторжения / Фото телеграмму InformNapalm

Другой уничтоженный враг в этот день

Также 5 июня стало известно, что убит один из известнейших российских наемников ПВК Вагнера . Речь идет о Владимире Анданове – буряте с позывным "Ваха".

Этот враг "отличился" еще в 2014 году, когда участвовал в боях за Дебальцево. В базе Миротворца указано, что наемник не только воевал на стороне террористов, но и занимался расстрелом пленных на Востоке Украины.

После 2015 года "Ваху" также отправляли воевать в Сирию и Ливию. За участие в таком количестве кровавых "операций" России наемник даже получил орден мужества от своего диктатора.

И все же Украина стала тем местом, куда ему не стоило ехать во второй раз. По данным российских СМИ, бурят вышел на разведку в Харьковской области, но не вернулся. Он стал очередной мишенью украинского снайпера.

К теме – что делала ПВК Вагнера в 2014 на Донбассе: смотрите видео