Анданов воевал на Донбассе с 2014 года. Участвовал в боях за Дебальцево

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Кто такой "ваха"

Он известен через видео из Горловки, которое опровергло ложь российской пропаганды о нас там нет. В ролике русские захватчики называли города, из которых приехали убивать украинцев.

После 2015 года "Ваха" ездил воевать в Сирию и Ливию. За свои зверства наемник получил орден мужества от Путина. В 2022 году снова пришел в Украину.



Ликвидированный наемник "ваха" / Фото с телеграммы Дениса Казанского

"Ваха" есть в базе "Миротворца". Он там указан не только как наемник, но и как агент генштаба русской армии. Утверждают также, что бурят участвовал в расстреле военнопленных украинской армии в феврале 2015 в Логвиново.

"Демилитаризовали" вагнеровца в Харьковской области. Российские СМИ пишут, что он погиб во время ночной разведки от пули снайпера.



Анданов стал 200-ым / Фото с телеграмм Дениса Казанского

Ликвидированные командиры кафиров: последние новости

Украинские военные уничтожили командира отделения стрелковой роты снайперов Сергея Царькова из Сибири. Об этом сообщили 18 мая. Он приехал убивать из Забайкальского края России. Оккупанты не могут поверить в ликвидацию, потому что Царьков "был лучшим снайпером бригады".

5 июня ВСУ ликвидировали генерал-майора Романа Кутузова, у которого был позывной "туман". По сообщениям пропагандистских СМИ, это произошло около трассы Артемовск – Лисичанск на Луганщине.

31 мая обезвредили заместителя командира четвертого батальона спецполка имени Кадырова Заура Димаева . Он с остальными оккупантами ехал на УАЗе "Патриот" и попал под артиллерийский огонь в Камышевахе. Кроме того, погибли два сотрудника полиции Чечни, а еще четверо - получили ранения.

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