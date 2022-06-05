Анданов воював на Донбасі ще з 2014 року. Брав участь у боях за Дебальцево

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Хто такий "ваха"

Він відомий через відео з Горлівки, яке спростувало брехню російської пропаганди про "нас там нет". У ролику російські загарбники називали міста, з яких приїхали вбивати українців.

Після 2015 року "ваха" їздив воювати у Сирію та Лівію. За свої звірства найманець отримав орден мужності від Путіна. У 2022 знову прийшов в Україну.



Ліквідований найманець "ваха" / Фото з телеграму Дениса Казанського

"Ваха" є у базі "Миротворця". Він там зазначений не тільки як найманець, але і як агент генштабу російської армії. Стверджують також, що бурят брав участь у розстрілі військовополонених української армії у лютому 2015 року у Логвиновому.

"Демілітаризували" вагнерівця на Харківщині. Російські ЗМІ пишуть, що він загинув під час нічної розвідки від кулі снайпера.



Анданов став 200-тим / Фото з телеграм Дениса Казанського

Ліквідовані командири окупантів: останні новини

Українські військові знищили командира відділення стрілецької роти снайперів Сергія Царькова з Сибіру. Про це повідомили 18 травня. Він приїхав вбивати із Забайкальського краю Росії. Окупанти не можуть повірити у ліквідацію, бо Царьков "був найкращим снайпером бригади".

5 червня ЗСУ ліквідували генерал-майора Романа Кутузова, який мав позивний "туман". За повідомленнями пропагандистських ЗМІ, це трапилось поблизу траси Артемівськ – Лисичанськ на Луганщині.

31 травня знешкодили заступника командира четвертого батальйону спецполку імені Кадирова Заура Дімаєва. Він з рештою окупантів їхав на УАЗі "Патріот" і потрапив під артилерійський вогонь у Комишувасі. Крім того, загинуло двоє співробітників поліції Чечні, а ще четверо – зазнали поранень.

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