Так, Збройні Сили України знищили одного з найкращих сибірських снайперів – Сергія Царькова. Він був командиром відділення стрілецької роти снайперів. Сам родом із Забайкальського краю.

До теми ЗСУ ліквідували вже 28 300 загарбників: свіжі втрати російських військ

Про чергову втрату Росії повідомив речник Одеської військової адміністрації Сергій Братчук.

Земля йому бетоном,

– коротко написав він.

Реакція Росії на смерть Царькова

У військкоматі Читинського району підтвердили смерть Царькова. Регіональне росЗМІ пише, що молодший сержант Сергій Царьков 1983 року народження з міста Борзя загинув під час "спецоперації" в Україні. Також у військовому комісаріаті кажуть, що ніхто не міг повірити, що з ним таке могло статися, адже він "був найкращим снайпером бригади, професіоналом, якого всі дуже поважали".

Відомо, що в Росії з Царьковим вже попрощались, посмертно нагородивши "орденом мужності".

Водночас на українській землі стало на одного окупанта менше.

Росія вже втратила до 10 російських генералів

Нагадаємо, нещодавно оборонна розвідка США повідомила, що росіяни зазнали великих втрат на лише на полі бою, а й у найвищих ешелонах своєї армії. Зокрема, йде мова про те, що українським захисникам вдалося вбити від 8 до 10 російських генералів. Про це 10 травня повідомив глава Управління оборонної розвідки США Скотт Берр'єр.

За його словами, американці дуже уважно слідкували за тим, як зростає кількість ліквідованих офіцерів-генералів у російській армії. Берр'єр зазначив, що такі втрати російських генералів безпрецедентні, адже США у під час війни в Афганістані втратили набагато менше.

Партизани допомагають нищити ворогів

Ліквідовувати російських окупантів українським військовим допомагають партизани. Зокрема, в тимчасово окупованому росіянами Мелітополі вони ліквідували військових Росії високого рангу. Але Росія ці втрати замовчує. Лише відомо, що у той день загарбники посилено перевіряли у Мелітополі приватний транспорт, тож, ймовірно, вони шукали партизанів.

Загалом же партизанський рух у Мелітополі набув великих розмахів: підпіллю вже вдалося ліквідувати понад 100 окупантів, пошкодити об'єкти інфраструктури подвійного призначення та провести понад 20 успішних операцій опору окупантам.

За словами радника голови Офісу Президента Олексія Арестовича, партизанський рух активно працює і в Мелітополі, і в Херсоні, і в Криму.

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