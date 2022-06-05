У російських ЗМІ повідомляють, що в одній з псевдореспублік ліквідували високопоставленого командира російської армії, який впродовж років воював у Сирії. Спочатку не називали його ім'я та офіційну посаду, але згодом виявилось, що ймовірно мовиться про Романа Воробйова.

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Свою жалобу висловив гауляйтер Денис Пушилін. Раніше він писав, що Воробйов перебував у батальйоні Сомалі та був командиром штурмового взводу. Пушилін навіть нагородив його "Георгіївським хрестом" ІІ ступеня за вбивства та взятих в полон українців.

Смерть генерала

Також є інформація, що 5 червня в Україні ліквідували генерал-майора Романа Кутузова. Інформацію щодо цього окупанта перевіряють.



Генерал-майор Кутузов, якого могли вбити в Україні / Фото російських ЗМІ

Плач за окупантом

Співчуття вже висловив депутат Держдуми Росії Дмитро Саблін. Він одним з перших повідомив про смерть

"Важко втрачати друга. Не договорили, не завершили почате. Не встиг передати тобі вітання від друзів і віддати допомогу, яку назбирали. Вічна пам'ять новоприставленому воїну Роману", – оплакує окупанта депутат країни-терористки.

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Вбили снайпера-окупанта

Збройні Сили України знищили командира відділення стрілецької роти снайперів Сергія Царькова з Сибіру. Про це стало відомо 18 травня. Окупант приїхав вбивати із Забайкальського краю Росії.

Смерть снайпера підтвердили у військкоматі Читинського району. Місцеві ЗМІ пишуть, що Царьков народився 1883 року у місті Борзя і загинув під час "спецоперації на Україні". Його нагородили "орденом мужності", а у військкоматі сказали – ніхто не міг повірити, що з ним таке могло статися, адже Царьков "був найкращим снайпером бригади, професіоналом, якого всі дуже поважали".

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